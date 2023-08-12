很小就知道，愈愛的東西，會愈快不見。

像是求了好久我媽才買給我的圈圈尺，灌了花紋和亮粉的美麗塑膠手環，偷偷餵了好幾個禮拜的後院小野貓，總是朝著我笑的隔壁班帥氣男孩……愈是小心翼翼，愈是全力呵護，愈是怕被人發現，他們就會以相對大的力道，或者消失或者遠離。

小小的心臟，也是會發出清楚破裂之音，響亮得像王爾德〈西班牙公主的生日〉那個侏儒第一次見到鏡子裡自己模樣時，瞬間倒地而死的心碎聲。

可能也如同我爸爸為了我們沉默忍耐一切痛苦的人生，隨著自己來到父親當年的歲數，才明白，才悔恨，才體會到那無法挽回無法道歉、道謝的被愛的沉重。

所以決定要當一個壞媽媽，韓劇《壞媽媽》裡面有句話說：「母親可以取代這世上的任何東西，但卻沒有任何一樣東西能夠取代母親。」

但我不希望我的小孩這樣想。

其實我是一個愛得很輕的媽媽，輕得揮揮衣袖不帶走一片雲彩，「她只不過是一個壞媽媽。」全心期待他們如此記得我。