王蘭芬／愛輕一點
很小就知道，愈愛的東西，會愈快不見。
像是求了好久我媽才買給我的圈圈尺，灌了花紋和亮粉的美麗塑膠手環，偷偷餵了好幾個禮拜的後院小野貓，總是朝著我笑的隔壁班帥氣男孩……愈是小心翼翼，愈是全力呵護，愈是怕被人發現，他們就會以相對大的力道，或者消失或者遠離。
小小的心臟，也是會發出清楚破裂之音，響亮得像王爾德〈西班牙公主的生日〉那個侏儒第一次見到鏡子裡自己模樣時，瞬間倒地而死的心碎聲。
可能也如同我爸爸為了我們沉默忍耐一切痛苦的人生，隨著自己來到父親當年的歲數，才明白，才悔恨，才體會到那無法挽回無法道歉、道謝的被愛的沉重。
所以決定要當一個壞媽媽，韓劇《壞媽媽》裡面有句話說：「母親可以取代這世上的任何東西，但卻沒有任何一樣東西能夠取代母親。」
但我不希望我的小孩這樣想。
其實我是一個愛得很輕的媽媽，輕得揮揮衣袖不帶走一片雲彩，「她只不過是一個壞媽媽。」全心期待他們如此記得我。
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話題徵文：愛的魔力
（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至9月底）
為了仰慕或親愛的人，有時我們奮不顧身，為對方達成或大或小的心願，有時我們犯傻犯錯，事後或自嘲或懊惱。歡迎來稿分享你的故事。
文長350字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿愛的魔力」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
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