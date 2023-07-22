王筱茵／請保佑我，明天成為一個更好的人

瘋魔似地在附近巷弄亂繞

年輕的時候不覺得「睡著」是件技術活，每天若非盡情玩樂，晚上累到沾枕睡，就是肉身明明瀕臨極限，精神意志死活撐著捨不得睡，最後又是沾枕睡，時間不定，但每晚必定華麗上演的殊途同歸。

大了一點，或說老了一點之後才知道，白天做的每件事，可能都是為了晚上要能輕巧無痛、神不知鬼不覺地安然入眠。

任何新聞網站或內容農場，舉凡提及幫助入睡的關鍵字，簡直就是我的流量密碼，必定求知若渴地點入查閱，像個虔誠的信徒接收神諭，不管做什麼運動、吃什麼東西，或不吃什麼東西我都諄諄向學，照單全收地記下。但也只是看，多數時候並不照辦，就看個心安，似積攢安眠的錦囊寶袋那般，假想現在讀了，日後失眠時就能拿出來派上用場。但不是那樣的，就只是可悲現代人的習慣動作，資訊流動之快，取得過分容易的狀況下，來去更是不留痕跡。

身為三分鐘熱度的風象星座，隔三差五就會著迷不同方法。最常做的大概就是運動，可能是爬山、慢跑、長途步行、健身等，萬變不離其宗，就是白天讓身體很累，換取一夜好眠。

有陣子信奉日行萬步，周間趁著午休時分跟飯友在公司附近散步，中午多走個十五分鐘，晚上就有餘裕一些，不然好幾次回到住處附近，明明已經很累，卻執拗地因為手機計步程式未達標，就瘋魔似地在附近巷弄公園亂繞，一度甚至荒唐想說這麼愛走乾脆加入社區巡邏隊算了，還能對鄰里有點貢獻。

讀了《走路的人，河正宇》之後大愛並深受鼓舞，還曾拖友人下水，打著健康名義，加入累了就去咖啡店吃蛋糕的誘因，相約周末用完早餐後起走，從城東走到城西，從早上雄心萬丈、意氣風發的都會健行女子模樣，走到下午油光滿面、披頭散髮的鬼見愁模樣，就差隔天沒有足底筋膜炎了。不過那晚倒是極快入睡，不知是累到昏睡還是怎麼的，總之以結果論來說，這個策略非常成功，只是之後再約朋友總推說有事。

求人不如靠己，現在的我常常下班就上健身房報到。一方面假裝行情很好，每天下班都有事情都有地方趕著去，也避免無意義地加班，畢竟工作怎樣都做不完，上班多年的專業技能不見得有所增長，但意義道理倒是多明白一些，知曉認真工作只會換來更多工作，還是放下一切顧好身體最為實在。

最常做的是熱瑜伽，在高溫教室裡跟著老師盡情拗折身體，據說流汗是情緒的排毒，祈願當日的負能量都已跟著汗水流出蒸散，若能在最後的攤屍式裡成功睡著，更是功德圓滿。最喜歡筋疲力竭時躺在地板上，靜靜地聽老師為課堂作結，「感謝你的身體帶領你來到瑜伽墊上」，真的真的，非常感謝，namaste。

工作再可怕哪有厲鬼可怕

除了瑜伽，每周還有一堂重訓。雖然同事眼中的我好像熱愛運動，但其實每回臨上課前我都很想取消，或幻想教練突然有事取消。如果在家爽吃鹹酥雞躺著追劇就能身體健康苗條，誰想背著槓鈴齜牙咧嘴心跳一百五？所以停止妄想，不要思考，時間到了就乖乖去報到，花一小時盡情折磨肉身，換取下課後感恩自己又成功撐過一堂課，我已經是個更棒的人了（或至少更強壯了一些些）。重訓後的紅利除了體能提升之外，最最重要的是自我感覺良好，上課前的腳步有如千斤重，下課後輕舞飛揚，覺得自己什麼都能做到。

運動雖能助眠，但若夜間運動過頭，身體細胞過度亢奮反倒會失眠，過猶不及，跟人生一樣難解。是以幾經人體實驗證實，睡前三小時必得停止一切激烈運動，包含身體及大腦的。工作壓力大的時候，膽小的我反而會上電影院看恐怖片，愈可怕的愈好，以毒攻毒，工作再可怕哪有厲鬼可怕（其實有）！但在家裡誓死杜絕一切鬼怪資訊，一丁點都不行，總無謂擔心那些魑魅魍魎會循著網路電腦滲透到我家，所以睡前看的劇都是輕鬆無害天真爛漫的，讀的書都是不用大腦思考，隨時都能闔上安眠的。

有一派身心靈掛的朋友，會在睡前冥想或「清理」（心理上的，非指打掃環境），麻瓜如我，雖對非科學的領域十分好奇，但就是標準臨時抱佛腳，總在有所求或心理比較脆弱時，才會試著在心底向我也不知道哪裡的神祕力量請願。

通常是熄了燈，躺在床上的那個時候，潛心向神靈或天地萬物、高我或內在小孩、大天使或守護靈，在這個告別今日、醒來就是明日的神聖時刻，我會閉上眼睛但保持清醒，叨叨絮絮但情真意切地訴說所願，不管當日告解了什麼，最後結尾固定都是「請保佑我，明天成為一個更好的人」。儘管醒著的時候常常活得亂七八糟，但至少入睡前的那刻，我都是抱持美好想望入眠的。