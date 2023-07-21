還真沒親眼見過中邪的貓

七月，炎炎夏日，我一如往常查看當日門診預約，被一段簡明扼要的敘述吸引了目光：「懷疑貓看到鬼，收過驚，但是沒有改善，想請醫師看看有沒有中邪。」我下意識吞了吞口水，歪著頭，咀嚼眼前這些文字。畢竟，工作這十幾年來，兇貓、瘋貓、病貓看過無數隻，還真沒親眼見過中邪的貓。

不久，一位年輕男子提了只貓籠走進診間，籠內的虎斑貓迅速地壓低了身子，耳朵向後壓平，呼吸急促地張著嘴，不斷喘氣。「醫師，牠每天就這樣一直叫，一直對著我的身後叫，我往後看，什麼都沒有啊，是不是中邪了？妳有看過這樣的情況嗎？」男飼主一邊問，一邊將波卡的身世娓娓道來。

波卡的原飼主去年因病過世，留下了牠。隨後，親戚將波卡接到有兩隻狗狗的家庭，打算好好照顧，可是牠在新環境裡完全不能適應，每日躲在房子的一角，不吃不喝、不敢移動，瘦了非常多。於是，原飼主的弟弟小段得知後，立即將波卡接了過來，開始一人一貓的同居生活。

小段是養貓新手，但事前為波卡做了許多準備，使得牠在新家表現得更加放鬆和自在。例如：他替波卡準備了適口性較高的濕食，提高進食意願。另外，考慮到牠怕生的個性，小段準備了一間貓房，讓波卡能不受干擾地慢慢摸索環境。

過了一段時間，波卡除了願意探索家中環境之外，也正常進食，體重逐日回升。小段原以為事情會一直順利下去，直到兩個星期前，波卡開始淒厲慘叫，嚴重影響到他的作息，也讓他擔心是不是自己做得不夠好，或是……波卡看到了去世的姊姊？

貓咪過度發聲的原因百百種

事實上，貓咪的異常發聲行為，除了心理問題，更多的可能是其他疾病所引發的，像是認知障礙、全身性發炎、感染、內分泌疾病、神經系統疾病及腫瘤等，都會造成貓咪疼痛，或間接影響神經系統，導致過度發聲。臨床上，有許多家屬因為貓咪夜間吼叫，不堪其擾，希望獸醫能解決這類行為問題。然而，在診斷行為問題之前，通常我會建議家屬，將貓咪帶至動物醫院做完整的檢查，並在獸醫的協助下，評估貓咪認知功能是否有退化的情形。倘若仍找不出原因，再轉至行為身心門診，做進一步的分析。

若從行為的角度來看，有非常多的原因會讓貓咪過度發聲，像是年紀、節育狀態、主人的教育方式、貓咪尋求關注的程度、正常的生理需求、領域行為、焦慮、壓力及本能行為等因子，都會彼此影響，互為因果。因此，這樣利用聲音來不停和外界溝通的毛孩子，往往需要行為專家細心查看所有生活細節，才能一一抽絲剝繭，找出所有潛在因子。

為此，我建議先幫波卡安排一個完整的健康檢查，排除生理上的不適，再來確認是否屬於心理問題。經過檢查，我們發現波卡的胸腔、腹腔都充滿了積液，血檢的結果也令人十分擔心。於是，在將胸腹水都抽取出來後，我立即將波卡轉診到他院，進行全天候的重症加護。一段日子過去，小段告訴我，波卡的狀況不見起色。矛盾的是，當波卡不再叫，小段既難過又心疼，因為他有預感，自己將失去波卡，並為此非常自責。我告訴小段，我相信姊姊離世後，不可否認的，波卡是焦慮的。但是，姊姊一定是充滿感激的，因為有人能在此時伸出一雙大大的手，溫暖地擁抱她心愛的毛孩子，接住所有的不安，而這份愛，不需要是完美的，因為愛，從來都不是完美的。

一個月後，小段致電動物醫院，表示希望能親自跟我打聲招呼。在擁擠的車潮中，我遠遠地看到一輛藍色的車，向我行駛過來，緩緩搖下車窗。小段手放在副駕駛座的骨灰罐上，說：「李醫師，謝謝妳的照顧，我要帶波卡去找我姊了，她們會永遠在一起！」我笑著，伸手摸了摸罐子，知道波卡終於要回家了。