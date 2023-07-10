熱戀時，我正在當兵，因為部隊的調動，導致兩人從走路三十分鐘就可以見面，到南北相隔一百五十多公里。

某日，部隊裡的機車長官照例又扣下戰技不佳的帽子，壓著全連假單不發，讓我原本中午十二點的假，硬是等到戰技訓練讓長官滿意才得以離開營區。

此時已是晚上八點，我在計程車招呼站的公共電話亭告知女友放假離開營區的消息，並請她為我留一扇門，我直接坐計程車回台南。豈料，等我到達女友家後，發現並沒有幫我留一扇未鎖的門（事後得知是晚歸的岳父關上的）。我以為女友生氣了，急得如熱鍋上的螞蟻，孤伶伶地站在半夜的海邊村落，望著她家三樓已經熄燈的窗口。

懊惱之際，突發奇想：我可以爬上去吧！也不知道哪來的愚勇，便發揮陸軍步兵五百障礙爬竿的訓練，沿著看似老舊的水管爬上二樓女友小弟的陽台敲窗示意，而女友的兄妹等人恰巧都在小弟的房裡玩牌－－這下糗了！

隔天，我被未來的岳父叫去臭罵一頓，後來甚至整個村落都知道要提防我這個爬竿阿兵哥。