蘇冠昇／印度洋上的帆船

因為距離可倫坡機場頗近，自由行的旅客遊斯里蘭卡，多數會將尼甘布（Negombo）放在行程的第一天，或是留到最後一站。

我在旅程的後三天造訪尼甘布。正午時分，頂著大太陽尋找民宿的我揮汗如雨。在海邊，見到一個很像華人的年輕男子，就揮手問他：「你住在哪裡，能不能帶我去看看你住的地方？」果然，聽得懂國語的他立刻奔向我，並且一把扛起我的行李，爽快地說：「跟著我走！」

男子叫小譚。他陪我連看了三、四家旅店，終於找到合意的住處。雖然沒和小譚住在同一家旅店，但我們相約共進晚餐。吃飯時，我發覺小譚相當健談。原來，白天、晚上都背著相機的他，正朝著職業攝影師的方向走。一吃完飯，他就打開相機的存檔，向我炫耀他的作品……

尼甘布是個漁港，在海邊搭架子曬魚乾是當地很特殊的風景。雖然也有細軟沙灘，但是岸邊少了叢林遮蔭，烈日下的海邊有如烤箱，所以弄潮人並不多。我和小譚都是在傍晚來到海邊，兩個人坐在椰子樹下，看著漫天霞光和漂浮在印度洋上的帆船，耳邊還不時傳來小譚的解說：「灰黑色的帆是漁船，白色帆是玩家的船……」遠眺古樸的漁船，乘著風在逐漸黯淡的海面穿梭，還頗像是進入電影《神鬼奇航》的幻境呢！

小譚早我一天飛回中國。他離開的那一天，我找了一家咖啡館喝下午茶，並不打算去海邊。因為，沙灘上遊人的歡樂氛圍，和美麗的印度洋，都已經深烙在腦海裡了。