2018年，我把人生第一次的海上長泳獻給了綠島，那也是這輩子第一次和千名泳友一起享受大海之美。

多年來，泳友屢次邀約海上長泳，我總能找出千萬個理由婉拒：「外木山長泳？不行，水母太多。」「烏石港長泳，浪太大了我游不出去。」「金門海上長泳？料羅灣的黑砂實在很不浪漫。」「澎湖海上長泳，海流太強了，我沒把握。」

「綠島長泳……」面對這麼美麗且集千萬優點於一身的海域，我還有什麼拒絕的藉口？和近千名愛好海洋的泳友一起跟著美女老師做完暖身操，魚貫走入溫度宜人的海水中，甩開手上的魚雷浮標，游向大洋。

這是一場超級繽紛的同樂會，海面上有穿著鮮明亮麗泳衣的泳者，有刻意戴上吸睛造型道具的泳客，還有推著可愛浮具的親子組游客。除了身邊認識、不認識的泳友，水下還有各種湊熱鬧的魚群、姿態萬千的珊瑚礁，而戒護的潛水員不時與我揮揮手。

這是一場讓人捨不得游太快的同樂會，一場讓人身陷美麗而忘記疲憊的盛會，一場讓人經歷過而更懂得珍惜的自然課。