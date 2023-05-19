三十多年前我在馬公的司令部擔任心理輔導官，經常要對基層連隊的官兵實施心理問卷，為了不影響部隊的正常操演，多利用晚餐後到就寢前的夜間施測。陸路可達的營區，我幾乎全數走遍，但是那些星羅棋布在海中的大小離島，多數沒有夜航交通船而始終難以成行，我一直耿耿於懷。

退伍前夕，深知我心事的科長，要我訂定一個跳島心測實施計畫，利用下午的時間搭交通船前往各離島，回程若沒有航班，就請求當地駐軍派小艇支援，一來是助我圓滿工作，再者也算是一次軍旅的畢業旅行。

我歡天喜地立刻完成計畫並付諸施行。其中最特別的一站是虎井，那裡並不是最熱門的景點，卻有著堪稱世界級的絕美海洋生態，工作一完成，駐地的營長便帶我去浮潛。在五彩繽紛的珊瑚世界裡，綺麗的熱帶魚圍繞著我，群花怒放的海葵在眼前爭奇鬥豔，教人目不暇給，日後雖然也到過澳洲大堡礁，卻始終沒有這第一次的驚豔難忘。

當星光滿天，擁有駕駛執照的營長親自開快艇載我返航。他已是識途老馬，能在伸手不見五指的海面上確定方位，任高速小艇在浪濤中大幅度跳上躍下，如遊樂園裡暗黑穴道的碰碰船，驚險又刺激。

這個跳島的心測計畫，雖然只有短短幾天，卻是軍旅生涯中最值得回味的一段。