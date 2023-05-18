陳津穗／家鄉的廣東粥

很多人說去金門一定要吃廣東粥，我離家幾十年了，每每在睡夢中浮現好吃的廣東粥，醒來時憶起年少可憐的往事，想哭又想笑。

家鄉的習慣，父母親很少給小孩零用錢，所以我高中之前不知道學校的福利社在哪裡，因為口袋一毛錢都沒有，去看別人吃東西、自己光吞口水，多丟臉啊。

高一時，我的導師任國文課，聽說是退伍中將，對我們很好。每學期要寫六篇作品，按課程進度繳卷。我一口氣將六篇寫完，全是新詩，老師給了很高的分數，但在最後寫著：「你的六篇文章我都看不懂，你試著投稿給報社，看看能否錄用？」我每學期都拿獎學金，獎金全數交給父親，所以那一晚對父親說：「老師要我寫稿給報社，要買稿紙、信封及郵票。」他大方給了五十元。我將稿子分別寄到報社和當年很流行的雜誌《野風》，結果錄用刊出，老師也很高興。

《野風》好像給一本雜誌，沒有稿費，報社則要我去領稿費。我沒錢買車票，騎腳踏車去報社領了十五元，他們還給我幾張郵票，讓作者寄稿用。

拿著十五元，心中高興不已，想給自己吃點不一樣的東西。但除了地瓜粥，我什麼好菜也沒吃過，只聽聞廣東粥很好吃，尤其是後埔模範街尾那家。

人人說吃廣東粥的是有錢人，我第一次一個人上館子，將十五元全放在口袋，卻不敢問多少錢。老闆見有一個孩子坐在椅上，問：「你要吃什麼？」我說：「吃廣東粥啊。」「要不要加蛋和油條？」我答：「蛋及油條都要。」心想十五元應該夠付帳。香噴噴的廣東粥上桌了，加油條真是人間美味；我的記憶裡那粥很稠，看不到米，有瘦肉、豬腰、肉丸、魚片、蝦、葱，以及不知道的鮮味！付帳時，老闆說：「廣東粥五元、蛋兩元、油條一條一元，兩條共兩元，共計九元。」還有六元，下次再喝粥加一條油條、不加蛋，一樣值得回味！

高三離開家鄉，到台灣走遍南北各地，沒有一道粥的滋味好過廣東粥，而我只能在夢裡想像那家鄉的美味。