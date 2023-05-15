藍葉／深沉而寧靜的臂彎

水肺潛水，是一種需要自己背負氣瓶及浮力控制裝置的水下活動，能在一定深度的海裡停留。喜歡潛水，是因為可以暫時放下一切，只需要專注於當下的吸吐、雙腿的擺動，以及圍繞在身旁的景色。

去年秋末，跟要好的朋友永遠道別了。沒有多餘的安慰，潛伴拉著我開啟久違的潛旅。光是從海底往上靜靜看著那粼粼波光，便令人滿足。若恰巧碰上斑斕的魚群，甚或有幸與海龜共游，更是難以言喻的美好。在海底，自我被縮得很小很小，思念也更顯純粹。再次深深體會到大海的迷人，而又同時使人敬畏。計畫之外的是，還結識了一群同樣愛著海的朋友。一起潛水，再一起烤肉、一起喝酒、一起歌唱。

原以為悲傷會讓我難以享受旅程，卻再次感到療癒。感謝海永遠都在，以深沉而寧靜的臂彎擁抱我。那遼闊的藍把一切都變得渺小，再巨大的情緒都能雲淡風輕。