蔡富澧／潛入一半的夢境

我的血液裡有一半大山，一半大海；來到這座生長蘭花的島嶼，想像自己「穿著鱗片下海，帶著鰓呼吸」，這是我的詩，我的夢。

下海，潛入一半的夢境，扛著一半的現實。浮在海面潛水，張著眼睛看水裡的小丑魚、海蛇、珊瑚，頂著天上熾熱的日曬。離開多年之後，我再度回到曾經的夢境，在海裡泅泳，跟著魚一起優游。

浮潛，乍看只下海了一半，本質上就是尋根。看著魚，想著歲月彼端的家鄉味；浸泡著海水，神思無由地回到了海島。總會有那麼小小一口，嘗到了海水，嗆到了喉嚨，熟悉的鹹味想要竄入味蕾，深深的咳嗽像要擠出鄉音，被驚嚇的水族搞不清楚狀況，躁動更像歡呼。

伸出雙手，划動湛藍的海水，感受無邊的盡頭就在手裡；聽風在海面吹襲，彷彿背上的鰭長出了聽覺；體表涼涼的濕意帶著鹹味，跟體內的血液何其相似啊！我們最古老的母體。