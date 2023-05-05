張意琪／就業之路迢迢：從小作所到一般職場

來到央北的小祥

四十四年前，第一社福從一個小小的地下室開始服務早療兒童，隨著孩子長大，有的需要協助照顧，有的需要幫忙找工作，所以後續又發展出成人日托、住宿及就業項目。這些項目有的在機構，有的在庇護工場，也有的在小作所，支持不同需求的心智障礙者。

110年十月，第一社福承接新北市政府的服務方案後，我被轉調到小作所當副主任，在央北工作。在那裡，我們幫服務對象安排口罩、金紙、紅包袋包裝，以及環境清潔等作業，讓沒辦法去庇護工場或其他場域就業的心智障礙者，也能透過自己的力量獲取獎勵金。

小祥差不多就在那時加入的。在此之前，她一直生活在社區中，雖然曾有過幾次工作經驗，當餐廳外場人員、美容助理等，但由於適應狀況等各種因素，並不持久。她到了小作所後，每天跟著大家進行活動，練習把十包口罩放進紙盒後包裝，也跟著做金紙、紅包袋的代工，練習掃地、拖地、擦拭等技能。

在每天不斷重複的練習中，小祥對於這些工作慢慢上手了，包裝速度愈來愈快，品質也持續進步。她對自己愈來愈有信心，萌生再次進入一般職場的念頭。她把這個想法告訴了教保員，央北團隊也就此著手協助她。

在小作所，我們以訓練工作態度、技能為優先，少有產能的壓力。但若要轉銜就業，首要面臨的就是產能跟品質的要求。該怎麼讓小祥理解小作所、庇護工場，甚至一般職場的差別呢？為此，成員討論後，決定進行「比賽」，在三十分鐘內，她與社工分別進行紅包包裝（包括數數、裝入袋中、黏貼），再交由評審檢查兩人成品。

比賽的結果，是社工包了將近一百包，小祥約為五十包；然而，扣除品質不量的部分，所剩無幾……

就是想工作的心

縱使現實殘酷，小祥仍不想輕易放棄，一心念著要到外面工作。教保員說，她經常提起哪邊有洗碗的工作、哪個薪水很高……大家都感受到她對多賺一點錢的渴望，畢竟，在小作所接受服務仍是要繳費的，儘管作業活動會有獎勵金，可是與一般職場賺取的薪資仍有著相當大的差距。

為此，央北團隊與她和家人進一步討論，看看怎樣能讓小祥更具備外出工作的能力。教保員仔細觀察過小祥後，告訴我她是一位很直率的女孩，有時會直率過頭而與同儕產生衝突。於是，教保員帶著她學習怎麼和同儕有正向良好的互動、怎麼開啟聊天話題、怎麼回應，改善她的社交模式。接著，考慮到外面職場須先接受面試、測驗，整潔的外表也很重要，教保員便教她打理服裝儀容。

其實，對身心障礙者而言，要在一般職場上工作，需要透過比一般人更多的練習、努力及準備。但，即便準備再多，他們的求職路到底與一般人相比還是不那麼順遂，因為能做的事情有限，願意接納他們的地方也有限。

小祥的再就業路才剛起步，我們可以想見它並不好走，但在堅強的意志以及眾人陪伴下，我相信她能美夢成真，也期待社會有更多的友善職場，包容這些認真的孩子。

邀請您參與第一社福「身心障礙者服務」，詳情請見：https://www.diyi.org.tw/，劃撥帳號：05175271，戶名：財團法人第一社會福利基金會，或撥捐款專線：02-27224136。