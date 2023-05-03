對私立學校而言，學生就是財源，學校用他們所繳的學費支付全部開銷，如教職員薪資、校舍修繕、添購教學設備或用品等，每年都能招生額滿是學校至關緊要的大事。

當招生工作一啟動，全校教職員都得配合，無一能置之度外，誰若被認為招生不力，檢討會議上必被點名，當年度的考績也會很難看。同事們都很認分，一被指派去國中做簡介，所有的事都得先暫時擱下，唯招生至上。

近日觀賞一齣連續劇，劇中搬演窮困的縣治為發展經濟脫貧，在縣長帶領下積極招商。過程中有縣長不擇手段誇大其辭，開出各種優渥條件，甚至不惜犧牲生態環境，只為留住企業家進行投資，引進資本與就業機會。然環境先天不足後天失調，那些精明的企業家很快就察覺誰在造假、誰踏實做事，馬上做出抉擇，顯見誠實與否決定了招商成敗的關鍵。

這情節簡直就和當初我參加招生簡介異曲同工，不禁感慨原來招生如招商啊！差別僅在他們搶商機我們搶學生而已。

各國中的招生業務多由輔導處負責，我們首要拜訪的就是主任和組長，學校備有關係企業的襯衫當禮品，送禮時大半的組長都很客氣表示謝意，我卻碰到有主任連要三件，說她老公要替換著穿，我們有求於人不敢拒絕。但襯衫收了、簡介做了，來的學生小貓三、兩隻，不到學校分配額度的十分之一，只能自認能力不足，檢討會上乖乖聽批評。每每提到要招生，我就超不想上班，寧可在學校多上十堂課，也比去國中見輔導主任強。

最近少子化的情況嚴峻，報上不時報導私立學校因而停招的訊息，有些甚至是口碑良好的老牌學校，但現實是沒有生源就沒有財源，巧婦難為無米之炊！很慶幸我早幾年退離職場，否則以我任教的私立高職，除了因位在市區通學方便之外，其實沒什麼優勢可言。

去國中簡介時，我習慣將各科讀些什麼課程詳細說給國中生聽，教他們做適性選擇，不敢欺瞞，更不敢做某些同事說的「先騙進來再說」的缺德事，畢竟騙得了一時騙不了永遠。一旦被騙的學生識破老師信口開河，那豈不是斯文掃地，遑論想聽你講課了。

教育是良心工作，我始終堅持認真教學，術德兼修做到真正的為人師表，教導辛苦招進來的學生，讓他不後悔選擇我們學校，就像戲裡毫不猶豫投資的企業家，如此再去招生時才不會心虛。