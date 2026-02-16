你預購最新的村上春樹

晴日午後 穿著Converse帆布鞋

踱入一間陰翳禮讚的咖啡店

（如Flâneur般隱約漫遊）

你鑲入街景一隅 在某個陽光爬進落地窗的角落

爵士樂自六○年代的老唱片緩緩流瀉

旋轉了杯中的藝伎水紋





光點緩慢堆疊 剪輯一場蒙太奇的藝術電影

「這些哀愁無以名狀」，你說。

單眼淺景深的光圈

漫漶那些你其實並不在意的沿途風景

底片重曝 Lomo濾鏡過的日曬、月光與星子

色溫宛如機械複製時代消逝的靈光





你總記得他說：

「禮物饋贈，是戀人間的符號」

那個夏日 你戀愛了五百天

用羅蘭．巴特的偏旁

絮絮定義著愛的語言結構





只是你是否曾經迷醉過？

一杯泥煤威士忌的質地

琥珀酒意泛起了相思木吉他

纖細C7和弦異質的根音

（恰如島嶼邊緣 溫暖潮汐瞬間漲滿）

喧囂、孤獨、沉寂 你撥弄著那座不存在的星圖





而我確然體會

凝望著我亦曾深深迷戀的符號

像老鋼筆墨色暈染手札裡凌亂的字跡：





「只是 關於這座城市的當代

我們是本過曝的攝影集

疊印模糊的臉與失焦的夢

以謎一般的姿態活著……」



