聯副／文訊講座「量子、AI、語文學：在檨路逆襲科技狂潮」
文訊雜誌社四月號專題講座，邀請作家江寶釵、陳龍廷、何敬堯於台北國際書展活動現場對談，講題「量子、AI、語文學：在檨路逆襲科技狂潮」，探討AI浪潮襲來，如何從土地出發，守護數位無法取代的人文精神，在檨路上重新探尋人類的智慧典範。時間是2月4日（三）15:30-17:30，地點在台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）D332文訊展位，歡迎讀者自由入場參加。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
