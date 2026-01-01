我不知道其他人是怎麼下定決心買房子的，或許是成家的渴望，也或許是做好承擔房貸槓桿的覺悟。但我單純就是為了兩隻狗狗。我在某天下班收到房東的訊息，他問我，什麼時候能夠搬出去，他打算賣房子了。就是在那個時候，我告訴自己：我還不到三十歲，往後的路還很長，可是我希望這是我的狗狗們接下來的餘生裡，最後一次搬家。

最後一次也要是最幸福的一次。一起擁有一個真真正正屬於我們的空間，不會有人嫌棄他們，也不會有人趕走我們。

我對房東其實還是滿懷感激的，當年在司法官學院受訓來到尾聲，知道未來工作地點，只有三周不到的時間能夠尋覓租屋。那是八月中，多數學生族群或出社會的新鮮人都已經找好落腳地點，所剩房源已經不多，我把所有條件都捨棄掉，只求允許我養狗，結果數個租屋網站交叉比對，選擇只有個位數不到。

受訓還沒結業，每天還是要按表上課。我只能用每節下課短短十分鐘，躲在樓梯間聯絡房仲，一旦確認房源還在、再三確定能夠養狗，便立刻敲定當天晚上搭高鐵轉計程車去看房。來回折騰了幾次，終於在結業前三天，當機立斷把定金押金一次付清。

結果隔天中午，房仲打電話給我直說抱歉，房東先生願意租給我沒錯，但他回去和他老婆討論，他老婆反悔了，定金租金會全數退給我。

《民法》第249條第3款，房東先生應該要加倍返還定金的。我沒有說出口。一心只想著，幾天過後，狗狗該怎麼辦？

房仲可能心生虧欠，在最短的時間內，幫我找到後來的租屋處。後來的這位房東雖然要賣房子，但他在兩年多前，我感到絕望的時候，接受了我和我們。

我們迎接了來到桃園的第三個冬天，在乾淨明亮的新家裡。外面氣溫陡降，狗狗們窩在毯子裡微微打鼾。不知道他們還有沒有關於以前我們在宿舍、在租屋處的回憶？很抱歉沒有讓這一天早點到來。很高興沒有讓這一天太晚到來。