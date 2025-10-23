鍾玲／閉關試驗：有修有證的如智尼師4-3

根據佛教傳統，閉關是出家人修行的重要方式。獨自關在密閉的空間，每日按照進度修行，通常為三年，或更久。閉關對人類是大考驗！想像你被關在牢房般的室內三年，不能見任何人，對外只有一個小洞口送飯。不僅要承受長年寂寞，還要每天一絲不苟地做規定的修行功課，更要面對自己，面對自己貪瞋癡疑慢所造的業，自己幾萬輩子造的業洶湧而來，面對那麼強大業力的反撲，即使奮力懺悔也很難化解。相信一般人關一個月就發瘋了！有些出家人卻要透過閉關來達到了生脫死。

1974年如智在古嚴寺修習已經三年，白雲老和尚想，她發願即身成就，就必須通過計畫縝密的三年閉關。但他還是擔心，就對她說：「三年的閉關很艱難，你先做三個月的閉關試驗，這樣可以確定你的色身是否夠堅韌，確定你是否能承受業力的衝擊。」

如智充滿信心地回答：「有師父護持，三個月的試驗，做不做都一樣。不過師父說要做，那麼就做。反正我要走完三年閉關，為了達成了生脫死，即使死在關房也心甘情願。」

他傳授她密法中的大法，「無上瑜伽大手印陀羅尼」，這是生死解脫、即身成就的法門。規定她在三個月的試驗期修練它，打下好基礎。他為了在閉關期間跟她溝通，又傳授「化身法」。根據白雲老和尚，化身法「又名意生身，或謂意生化身圓滿……不僅是佛或菩薩者所具備，即羅漢四果，同樣圓滿具足」。也就是如果修行已獲得果位，自然會具有化身法，但也可傳授未達果位者一些初步的化身法。

自從1971年如智回古嚴寺，她成為弟子中輩分最高的老大，因為她的師兄如本留在碧雲寺。如智人生最後那五、六年都住古嚴寺，她對師弟們管得很嚴，常常罵那些勞務不用心的人。若磐2025年回憶說：「那時我們都還沒有出家，在古嚴寺常出坡，如達十指纖纖，常常出完坡要打營養針。我們聽說，以前如智出坡，工作速度別人都跟不上！」四十多年後如達擔任古嚴寺的住持，若磐擔任菩提寺的住持。1973年九月起，白雲老和尚帶著大部分弟子到台南關廟的菩提寺去開山建寺，他每個月十五天在菩提寺，十五天在古嚴寺。這期間古嚴寺只剩下幾個人，如智的閉關試驗和三年閉關都在這期間舉行。

如智三個月的閉關試驗很成功，只有一個插曲。一天午夜她用化身法來到方丈寮，跪在師父面前，他問：「有什麼困難？」

化身用手指住頭頂。他問：「是有點麻癢嗎？由脊梁直通雙腳，再回升到胸膛？」

化身點點頭。他揮手示意化身回關房。老和尚走到關房門外，結跏趺坐，施行文殊大盛德怖畏金剛十三尊安善成就方便勝雄大法，給她加持，幫她把麻癢的感覺升到頭頂，使它消失於無形。老和尚施完法，滿頭汗水，微微喘息，顯得疲憊，稍後緩緩站起來回方丈寮。第二天如智在送飯口裡對師父懺悔：「弟子慚愧，修法不夠認真，才發生障礙，害得師父勞累。」

老和尚掃了一眼洞口的布幕，說：「莫空過！」轉身離去。她合十感謝師父。

試驗閉關期間，她專心修成無上瑜伽大手印陀羅尼密法。此外老和尚還傳授她金剛頂曼殊五字真言破愚去惑最勝法，在漆黑的深夜，老和尚來到關房門外，叫醒如智，他隔著門詳盡地傳授五字真言，因為她涉世淺、意念純、心識汙染少，很快學會了。三個月的閉關圓滿，老和尚信心加強，但心底知道她的壽命有限，如不幫忙，她此生可能空走一趟，心中發誓一定要助她成就。

1974年農曆八月初一古嚴寺舉行如智三年閉關的入關儀式，老和尚穿百衲衣、持錫杖主持，在多位弟子的誦經聲中，如智進入關房，門關上貼了封條。她的功課進度如下：午夜零時行密法二支香，四時禮懺，五時早課、早齋，六時半拜《地藏經》，八時靜坐一支香，九時持佛號經行，十時閱讀習字，十一時午齋、休息，十三時行密法二支香，十六時晚課、洗滌，十八時經行，十九時靜坐一支香，二十時行密法，二十二時休息二支香。這次的功課更加緊密，加重密法修持的時間，是老和尚為如智精心安排的進度，為求限時取證。

古嚴寺的關房是用磚牆灰瓦蓋的，很簡陋，沒有院子，後來菩提寺建的關房有院子。根據若磐的回憶，關房在大殿旁，是連著的三個小房間，包括佛堂兼閱讀室、起居室、浴室。門在佛堂右邊，起居室右牆有一個送飯口，用布巾遮住。三間房左邊牆連著田地，這面牆三間都有窗子，農夫灑農藥時，護關侍者要把窗子關上。如智看得見陽光，但曬不到陽光。

若磐1975年一月入住古嚴寺，以居士身分學習，那時如智閉關已五個月了，若磐擔任護關侍者，每天給她送早齋和午齋。她送飯或送東西時，都用小石頭敲敲牆，通知她。若磐記得老和尚對如智非常嚴格，不時會獅子吼。一天如智在關房裡聽見一位常住女居士嘴巴不緊，說別人壞話，就出口罵她。老和尚在外面聽見，大聲斥責如智：「人在關房內，心在關房外，閉什麼關！開門出來算了！」

如智就在佛堂裡跪拜懺悔。

若磐也記得他們師徒之間的溫馨時刻。關房外的公廁旁邊，有公用水槽。老和尚的寮房沒有衛浴設備，早上都到公用水槽來洗臉刷牙，那時如智尼師應該正在拜經，他會故意碰盆子、大聲漱口，來考驗她。冬天早上送飯口會出現一盆溫水，那是如智燒的開水，給老和尚準備的，供他洗臉。可見她對師父的孝心。