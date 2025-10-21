鍾玲／碧雲寺出家：有修有證的如智尼師4-1

傳統佛教的出家人，有些畢生追求了生脫死，最好能夠「即身成就」，就是指在這一世將凡人肉身轉化為不入輪迴的法身，直接成就果位。如何能證明這成就呢？就是圓寂後獲真身舍利，像六祖惠能，或者是荼毗時燒出舍利子，這種例子非常多。這些事例就叫「有修有證」。他們會修成不同層次的果位，最高的果位是成佛，其次菩薩，依次而下為羅漢四果，即阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹。台灣千佛山系的開山祖白雲老和尚（1915-2011），曾培養出獲阿那含果位的如智尼師，她於1976年農曆9月10日圓寂證道。白雲老和尚禪密兼修，為臨濟宗法脈第四十代，他的密法傳自能海大師（1886-1967），也傳承了印度苦行僧讖托那庫瑪的梵密。

如智尼師俗名林阿雪，1941年出生嘉義縣六腳鄉崩山村一個貧寒家庭。父親在村子北邊的北港溪捕鱉，維持生計。她上有兄姊，下有弟妹，因為忙於家務，沒去上學，連小學都沒有讀過，只在長大後讀過兩年民眾補習班，略識些字。1964年林阿雪二十三歲，聽說有一位大陸高僧來台南白河縣的碧雲寺，就上關子嶺，她到寺院那天，白雲老和尚抵達不到一周。

1960年代主持碧雲寺的僧人主要經營神壇，也有比丘尼群，帶頭的十妙尼師收了十多個出家女弟子。十妙在私塾讀過漢書，會說國語，她聽聞白雲老和尚最近在彰化印心寺、高雄佛教講堂、屏東超聖寺、獅頭山金剛寺等，講經說法、講叢林規範行儀，於是請他來碧雲寺做常住導師。老和尚在1964年農曆8月13日踏進碧雲寺山門。

碧雲寺是觀光勝地，遊客如鯽，尼師們帶著十多位常住女居士，負責勞務，包括香積廚、清掃、菜園等。碧雲寺只留認真工作的老實人當常住，其中一位中年居士陳員很喜歡修行生活，她光復沒多久二十多歲就住進來了。1964年那天中午陳員在廣場曬花生，看見有位五十歲左右的行腳僧走進山門，赤著腳，背上扛個大行李架，掛著草鞋，架上有尊小佛像，架旁插一把雨傘。他走到她跟前，說她聽不懂的國語，她就跑進去叫醒午睡的十妙說：「那個大陸和尚來了，趕快去見他！」接著陳員準備一臉盆水，給老和尚洗腳。

陳員在老和尚抵達第二天體驗到真正的修行生活，他規定寺裡的常住居士也要參加早晚課。陳員清晨四點二十分就到大殿，排在出家尼師後面，她看見披上袈裟的老和尚，莊嚴如菩薩，雖然她聽不懂他帶的課誦，可是他的梵唱撫慰了她的心靈！次日陳員跟十妙尼師說：「我想皈依白雲老和尚。」

十妙說：「我會安排你們皈依的日子。他幫我們訂下很好的規範，我也打算將來帶弟子皈依他。」

林阿雪拜見十妙尼師時，說想修行，做碧雲寺的常住。十妙看她體型削瘦，卻很結實，眼中流露堅毅的神情，全身有股衝勁，就准她留下。阿雪當天參加四點的晚課。生平第一次做課誦，覺得老和尚帶的梵唱震撼整個大殿，震動她的心靈。晚上又適逢每周三次的佛法開示，法堂裡有二十位比丘尼和居士聽講，他說湖南口音的國語，阿雪只聽懂少許，還好有十妙幫忙翻譯為台語。那個星期她聽了三次開示，知道她找到師父了，她要跟這個外省和尚出家！

老和尚那幾次的開示內容，包括：「做早晚課是為什麼？」、「什麼是了生脫死？」早課是對「天道」眾生說法，由於天道眾生享受福報，意念想到的或眼睛看到的都令其安樂。所以他們要修行很難，早課提醒他們，福報再大，享用完了還會墮入輪迴，所以要修行、要護眾生。晚課是出家人為四道眾生──地獄、餓鬼、畜牲、阿修羅──說法、施食、皈依。所以做早晚課要認真。「了生脫死」的「了」字指對自己的人生要明明了了、明明白白，要明白因果，把一切業都清淨，且不再造業，還要見道、成道，如此不再墮入六道輪迴，才能「脫死」，由死亡解脫。聽得阿雪如醍醐灌頂，心嚮往之。

老和尚駐碧雲寺一個多月，陳員和阿雪皈依了他。駐錫三個月後，十妙也帶著弟子皈依。每天早齋後的出坡，都由他親自帶領，修葺道場、種蔬菜。他注意到只要是他下的指令，阿雪會用拚命三郎的精神奮力做，陳員則會細心地完成工作。一天下午老和尚一個人盤坐在寮房的榻榻米上，阿雪找到時機，跪在他面前說：「弟子決心出家，師父慈悲，請幫我剃度。」

他沒有回應，繼續低眉靜坐，她虔誠地跪著，由下午跪到黃昏，他才開口：「起來說話。」

她站起來，雙手合十。他問：「為什麼要出家？」

三個月下來，阿雪已聽得懂他的湖南腔，答說：「求脫離苦難，成就佛道。」

他知道來了個求究竟的弟子，說：「跟我出家非常清苦。」

「不要緊。」

他說：「受教誨更苦。」

「您不是說過玉不琢不成器？」

「被琢磨很不好受！」

她由衷地說：「我會歡喜承受。」

老和尚點了頭。1964年農曆12月8日，陳員出家，法號如本；林阿雪出家，法號如智。這是老和尚首次收比丘尼弟子。幾天後，一位目光炯炯、面貌清癯的老僧來到碧雲寺，他是白雲老和尚的師父，虛因老和尚。他私下觀察二人，跟白雲老和尚說：「如智會有成就。」做師父的知道，要對如智進行嚴格訓練。

他教導如本和如智按照古法製僧衣，用黑墨水來染粗布，親手剪裁、縫製羅漢褂和褲子，製作道地的壞色衣。寺裡的人背後竊笑：「這羅漢褂衫褲真寒酸！」

她們卻安之若素，因為這是師父教她們做的。