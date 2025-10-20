郭沫若：大陸「中研院長」，寫詩諂媚毛、江

1958年4月10日上午，在台北南港的中央研究院「家有喜事」，被蔣介石總統從美國請回來的胡適博士，就職新任院長，並召開第三次院士會議，蔣總統親來道賀並致詞，他出人意外地提到，共產黨在大陸坐大，與「五四運動」提倡自由主義、打倒孔家店等等不無關係。胡適是「五四」主要倡導人之一，聽了蔣總統的話，立即站起來說「總統你錯了」。「我所謂的打倒是打倒孔家店的權威性、神祕性，……凡是不允許人家懷疑的、批評的，都要打倒。」蔣臉色大變，想起身離去，被旁邊的副總統陳誠按捺住，雖然蔣回去後在日記上發了一大堆牢騷，但與胡適仍維持了適當、合理的關係。

遙望大陸，北京政府的組織裡有一個「社會科學院」，雖然不直屬於中南海，而隸屬於國務院，但其組織、地位和功能，與台灣的中央研究院沒有多少區別。不同的是，他們的院長不僅不會批評國家領導人，反而歌功頌德，有些肉麻。

這院長是：郭沫若。

郭沫若是頗有成就的歷史學家，當選中華民國中央研究院第一屆院士，對甲骨文特有研究，被學界目為「甲骨文四堂」之一。

羅振玉，號雪堂。

董作賓，字彥堂。

王國維，號觀堂。

郭沫若，字鼎堂。

近代著名的歷史學家和文字學家唐蘭評價「四堂」對殷墟卜辭研究的貢獻曾說：「自雪堂導夫先路，觀堂繼以考史，彥堂區其時代，鼎堂發其辭例，固已極一時之盛。」可見當時一般人對郭沫若學術研究成就的認可，所以能當選中研院第一屆院士，但他人生的路愈走愈不一樣。不僅身在國民黨而心在共產黨，大陸易幟後，他多次寫詩諂媚毛澤東和江青，而且很過分，很肉麻，被指為「文丑」，學界頗認其不值。

郭沫若1892年11月16日出生於四川樂山，在國內讀完中學，1914年赴日本留學，1923年畢業九州帝國大學。回國後，1936年參加北伐戰爭，任國民革命軍總政治部副主任，後因周恩來等人的關係，祕密參加共產黨，但仍在國民黨內部工作，見過蔣介石、汪精衛、陳誠等人。

郭沫若雖在政治立場上有反覆，但基本上他有自己的學術地位，他在現代文學史上和中國歷史學、考古學領域，都有相當名望。在文學方面，被大陸官方現代文學史教科書列為「魯郭茅巴老曹」的第二位；即魯迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺。但旅美的文學評論家夏志清對他的評價卻不高，他說：

郭沫若是個孜孜不倦的多產作家。他的譯作是否可靠，譯文是否可讀，大有研究的餘地。他對古代中國的研究有無價值，也有問題。至於文名所繫的創作，實在說來，也不過爾爾。民國以來所有公認為頭號作家之間，郭沫若作品傳世的希望最微。到後來，大家只會記得，他不過是在他那個時代一個多彩多姿的人物，領導過許多文學與政治的活動而已。

胡適對郭沫若也有評價：「郭沫若這個人反覆善變，我是一向不佩服的。大概在（民國）十八、十九年之間，我從北平回到上海，徐志摩請我吃飯，還請郭沫若作陪。吃飯的中間，徐說：沫若，你那篇文章，胡先生很賞識。郭聽到我賞識他的一篇文章，跑到上座來，抱住我，在我臉上吻了一下。我恭維了他一句，他就跳起來了。」（《胡適日記》）

郭沫若可以說是「變動不居」的文人，胡適的評語「反覆無常」，並非無因。此公先投國民黨，蔣介石瞧他不起。見無投機處，翻身加入中共陣營，豈不知毛澤東向來輕賤讀書人。郭後來靦顏生存，其心中是否有壓抑憤懣，外人不得而知。但觀其後來的詩作，無不盡吹捧拍馬之所極！而且故意藏拙，生怕超過了毛的詩作。但憑個人觀點喜好或逢迎上意，對中國古典文化大肆篡改乃至銷毀。現將郭沫若幾首逢迎詩抄錄如下：

〈獻給在座的江青同志〉 親愛的江青同志， 你是我們學習的好榜樣， 你善於活學活用戰無不勝的毛澤東思想。 你奮不顧身地在文化戰線上陷陣衝鋒， 使中國舞台充滿了工農兵的英雄形象。

〈題毛主席在飛機中工作的攝影〉 在一萬公尺的高空， 在圖-104的飛機之上， 難怪陽光是加倍地明亮， 機內和機外有著兩個太陽！ 不倦的精神啊，崇高的思想， 凝成了交響曲的樂章， 像靜穆的叢山峻嶺， 也像浩渺無際的重洋！

〈宇宙充盈歌頌聲〉 國慶年年益光輝，今年又有新景象。 人民英雄紀念碑，屹立天安門廣場。 廣場浩蕩人如海，豐碑巍峨天變矮。 人間出現雙太陽，天上地下增光彩。

〈水調歌頭．粉碎四人幫〉 大快人心事，揪出四人幫，政治流氓文痞，狗頭軍師張。 還有精生白骨，自比則天武后，鐵帚掃而光。 篡黨奪權者，一枕夢黃粱。 野心大，陰謀毒，詭計狂， 真是罪該萬死，迫害紅太陽。 接班人是俊傑，遺志繼承果斷，功績何輝煌。 擁護華主席，擁護黨中央。

「他，中國共產黨優秀黨員，致力於世界和平運動，是我國現代著名的無產階級文學家、詩人、劇作家、考古學家、思想家、古文字學家、歷史學家、書法家，學者和著名的革命家、社會活動家，蜚聲海內外；他是我國新詩的奠基人，是繼魯迅之後革命文化界公認的領袖。他，是郭沫若。」──這是官方版本對郭沫若的描述。

「他，年少時經歷包辦婚姻，享受五天性愛後，他便離家，此後六十八年，那可憐女子一直守在其老家。隨後，他在日本結婚，對方為此與父母斷絕關係，幾年後，他不辭而別，離開日本。他還有很多情人，均被他拋棄。晚年陪伴他的妻子叫于立群，其姊于立忱，早年竟也曾是這男人的情人，被拋棄後自殺。他有仨老婆，十幾個孩子，情人數不清，嫖妓得過花柳，始亂終棄害女孩子自殺。一邊罵政府腐敗，一邊跑去做官，曾在共產黨最困難時脫黨，罵過蔣介石，後專程向蔣求饒，文革時說毛主席比親爺爺還親，寫詩吹捧江青，沒多久又跳出來歡呼粉碎四人幫。他，是郭沫若。」──這是大陸民間版本對郭沫若的描述。

郭沫若的家庭、男女關係很複雜。

張瓊華

1912年，郭沫若與張瓊華（1890-1980）在父母的主持下結婚，五天後郭沫若離家，兩人沒有離異，以後六十八年張瓊華一直守在郭沫若老家。1939年郭還鄉時向還在「獨居」的張瓊華鞠躬表示歉意。1980年張病逝於樂山，沒有子女。

佐藤富子

1916年，郭沫若在日本與佐藤富子（1893-1994）同居。佐藤富子是名門望族之後，她父母極力反對她與郭沫若來往，佐藤富子為此斷絕了與父母的關係，郭沫若為其取名「安娜」。1937年中日戰爭爆發，郭沫若不辭而別離開日本，與安娜斷絕了聯繫。1948年抗日戰爭結束後，佐藤富子帶著孩子來到香港見到郭沫若，當她知道郭已另有家庭後選擇離開。1949年後，佐藤富子幾次去北京找郭沫若協議離婚後權責問題，郭都是避而不見或藉故推脫。後來周恩來親自出面，表示歡迎她和五個孩子都到中國來居住。此後佐藤富子大部分時間生活在大連，改名郭安娜，跟兒子郭和夫住在一起。

于立群

1934年，在東京的郭沫若結識岑春煊的外孫女《大公報》記者于立忱，關係親密。1937年于立忱回到中國不久自縊身亡。同年因中日戰爭郭沫若回中國，結識于立忱的妹妹于立群（1916-1979）。1938年，與于立群同居，並於1939年夏補辦婚禮。1979年，于立群也自縊身亡。

兩人共生四男二女：

長子郭漢英（1939-2010）畢業於清華大學工物系，中國科學院理論物理所研究員。

長女郭庶英（1940-）畢業於中國科學技術大學生物物理系，現任北京中沛經濟發展中心總經理

次子郭世英（1942-1968）文革中被北京農業大學的紅衛兵抓去刑訊逼供，不久從四樓墜下而死。

三子郭民英（1943-1967）考入中央音樂學院，專業是小提琴。1965年參加中國人民解放軍海軍，文革中自殺。

次女郭平英（1946-）畢業於中國人民大學國際政治系，現任中國社會科學院歷史研究所副所長、郭沫若紀念館館長。

四子郭建英（1953-）清華大學畢業，北京大學計算機系碩士，現居美國。

郭的次子郭世英，聰明過人，博聞強識，對父親1949年後的文字和行為不以為然。他曾說毛澤東思想也應一分為二。1968年四月，他因為與女友講電話時用了英語，被「農大」造反派誣為通敵賣國，強行扣押，被打得遍體鱗傷，幾天後墜樓而死，年僅二十六歲，落地時雙臂反綁，自殺或他殺成謎。

郭世英被造反派綁架處境危險的那天晚上，郭沫若要參加周恩來宴會，于立群懇求他請周恩來救助，郭沫若坐在周恩來身旁，最終卻沒開口，兒子被迫害致死後，面對妻子痛不欲生的指責，他沉默，最後說：「我也是為了祖國好啊！」

郭沫若於1978年6月12日在北京病逝，享年八十七歲，遵照他的遺囑，將骨灰灑在山西昔陽大寨梯田中。

郭沫若不會「身後是否誰管得」，作為一位有代表性的學者，他的學養與人品，以及參加政治活動的目的與內容，都必須接受後人的檢驗與評斷。

（本文參考了網上資訊及林珍妍、張東園、王俊義和顏昌海諸先生的文字。）

毛澤東駁郭沫若，勸君少罵秦始皇 張作錦 1945年，郭沫若出版了一本新著《十批判書》，收錄十篇論文，兩篇後記。《批判》認為：「秦始皇把六國兼併了以後，是把六國的奴隸主和已經解放了的人民，又整個化為了奴隸。」毛澤東反對《十批判書》，乃有一詩〈讀「封建論」呈郭老〉： 勸君少罵秦始皇 焚坑事件要商量 祖龍魂死業猶在 孔學名高實秕糠 百代都行秦政法 十批不是好文章 熟讀唐人封建論 莫從子厚返文王 文革期間，基於毛澤東與文革派提倡「儒法鬥爭」，針對《十批判書》崇儒反法，四人幫成員之一的張春橋，曾到郭沫若家，企圖批鬥他，但郭說「這篇文章是針對蔣介石的」，才解圍。

郭沫若北京故居。 （圖／取自維基）