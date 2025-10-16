聯副／王幼華、瀟湘神對談「島嶼魔幻與鬼怪奇談」

中華民國筆會主辦季刊《譯之華》論壇，邀得王幼華、瀟湘神兩位作家對談「島嶼魔幻與鬼怪奇談」，由會長廖咸浩教授主持。活動時間為11月22日（六）14：00-16：00，地點在文訊雜誌社會議室（台北市中山南路11號，張榮發基金會大樓B2）。免費入場，歡迎報名參加：https://www.beclass.com/rid=305018168e780700ffa1，或搜尋Beclass線上報名系統「筆會」，詳細資料請見中華民國筆會網站 http://www.taipen.org/。（桂樨）

