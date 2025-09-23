聯副／余余劇場2025年度製作《月光顯影》
繼《百合．ゆり》、《少女心》、《她說她要自己去買花》，余余劇場帶來2025年度製作──《月光顯影》。由編舞家林俊余創作，舞者梁淨喻、鄭媙、賴韋蒓、呂書嫺攜手演出，作為「陰翳書寫系列」第四號作品，持續探索當代生命空間與女性敘事的可能，帶領觀眾走入光影與記憶交疊出的舞蹈身體場景。本次展演一共三場：9月27日（六）下午兩點半、晚上七點半，9月28日（日）下午兩點半，演出地點在國家兩廳院實驗劇場（台北市中正區中山南路21-1號）。節目資訊及購票，請洽OPENTIX售票網：https://www.opentix.life/event/1930563883356880897。（桂樨）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
