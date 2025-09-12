馬萬·馬庫爾 作／ 鍾念雩 譯／無家的詩行（斷章）

這隻鯨魚認為自己很龐大

但牠的身軀在海中

卻無比渺小

●

也許每朵烏雲邊緣都有一道曙光：

而燃燒我們的火光裡有飛蛾

在夜間展現蓬勃生機

●

人的問題在於，他看到的正義

其他人看不到

反之亦然

●

雪中的烏鴉

比政客話語裡的和平信鴿

更美

●

水啊，原諒我！

我把你倒進杯中並非要囚禁你

而是你我處境並無二致

而我要活著

●

也許我們無法在書寫中改變世界

但我們或能激起它的羞恥感

●

為了寫下一首非政治的詩作

我應該諦聽鳥鳴，

為了聽到鳥鳴

戰機必須保持安靜



