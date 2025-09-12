馬萬·馬庫爾 作／ 鍾念雩 譯／無家的詩行（斷章）

這隻鯨魚認為自己很龐大

但牠的身軀在海中

卻無比渺小

也許每朵烏雲邊緣都有一道曙光：

而燃燒我們的火光裡有飛蛾

在夜間展現蓬勃生機

人的問題在於，他看到的正義

其他人看不到

反之亦然

雪中的烏鴉

比政客話語裡的和平信鴿

更美

水啊，原諒我！

我把你倒進杯中並非要囚禁你

而是你我處境並無二致

而我要活著

也許我們無法在書寫中改變世界

但我們或能激起它的羞恥感

為了寫下一首非政治的詩作

我應該諦聽鳥鳴，

為了聽到鳥鳴

戰機必須保持安靜


▋馬萬．馬庫爾（Marwan Makhoul），1979年生於巴勒斯坦。他是一家建築公司的總經理，並出版過許多詩、散文和戲劇作品，劇作《這不是諾亞方舟》榮獲2009年阿克里戲劇節最佳劇作獎。他的詩作也屢獲殊榮，在世界各地的阿拉伯語出版物上發表，並被譜曲。2023年加薩戰爭期間，他的詩成為數千萬抗議者高呼的口號，並被寫在世界各地城市的牆上。

▋10月7日（二）19：30在臺北記憶倉庫，馬萬．馬庫爾將參加臺北節講座「如何聽見鳥鳴」，與詩人劉哲廷、鄭琬融對談，並於10月4日（六）19：30中山堂臺北詩歌節開幕演出「縫隙之光」出席讀詩。

