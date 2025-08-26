羅青／「恐怖分子」陳教授（下）

「浙派」的東西，當時價錢不高，但像張平山（1464-1538）這樣，與吳小仙（1459-1508）、周東村（1460-1535）同時齊名的明代中期名家，價錢也便宜不到哪裡去。況且美國的班宗華（Richard Barnhart, 1934-）與紐約大都會美術館，正在籌備為「浙派」翻案，舉辦大展。自從消息走漏以來，連正德年間三松蔣嵩的東西，都漸有水漲船高的意思。

「這件東西，拿來賣的人說是平山郁夫早年學習『南畫』時期的臨摹之作，只要台幣五萬。這幾年他在大陸那邊很紅，要是近期的作品，五十萬也不止！」

「平山郁夫學過『南畫』？」陳教授搖搖頭，自言自語的說：「沒聽說過，這倒是要研究研究。」

「這真是太好了，我說嘛，這樣的畫，只有像陳老師這種有學問的人，才能真正欣賞研究。那些張口閉口隨便喊『假』的人，實在是連書畫的邊，都沒有摸到，就在那裡胡亂號稱專家，簡直笑死人。」

「經你這樣一說，這件東西，我好像非買不可了，怎麼樣，打一個折吧，既然別人都不要，我正好拿回去作研究教學用。」

「陳老，你真的要？」

「要是價錢可以，可以試試。」

「哎──呀──！陳老，這件東西在我手中已壓了半年多，至少要七萬才夠本！我這裡開銷大呀！」

「我看你進價不會超過兩萬，四萬可以出手啦。」

「唉呦，陳老，你真會開玩笑，我這個店面，租金貴得嚇死人，幾個月撐下來，賠都賠死嘞。」。

「四萬五，是我兩個月的薪水呢！」

「好了，好了，五萬就五萬，賠本支持你教學研究啦──陳老──師！」

「好，可以，你等一下，我到旁邊郵局去提錢！」

陳教授在餐廳小樓上，對我展開他的戰利品時，老花眼鏡片下，閃爍出一道狡黠的光芒，看他噘著嘴說：「郁夫的畫，怎麼會落款『平山』？」一臉躊躇志滿的樣子，真像一名剛剛得手的「恐怖分子」。

（三） 尾跋：字對下聯變身橫額

三十年後，2013年，香港拍賣公司拍出了一幅趙之謙的五言楷書橫披鏡心，墨色筆法，靈動精采，紙本底子，完好如新，以276萬港幣高價拍出。

從拍賣目錄上所精印的作品彩圖中，可以清楚的看到，橫額最左處，趙之謙款識鈐印之後，出現了吳湖帆的三行尾跋。具體內容，與我當初在那條下聯中所看到的，完全一樣，只是在「戊寅冬日張心秋兄購得此聯於郡城亂離中」一句裡，「得此聯」三字，消失不見了。

是的，「得此聯」三字，非消失不可。不然，趙之謙這件楷書謝靈運五言詩句「橫額」，就寫不成了。