誰在深夜吹笛，勾回童年記憶；

記憶夾在狹窄的村巷，夾著狗吠

落日像月餅或銅鑼停在巷尾

炙炙的燒著野草似的捲雲

他短促尖亮的笛聲刺進村巷





刺著菜園裡拔草的母親們的耳朵

她們立刻奔回家，從豬寮趕出母豬

彷彿準備一個儀式或一個典禮

有序的在家門口等待，那生財的元素

空氣中瀰漫夜色降臨前粉紅的氣氛





笛聲兩短一長短促有韻，帶著催情

──他牽著種公豬大搖大擺走進村巷

按母豬發情程度安排公豬依序趴騎授精

空氣中散發著喘息的騷味──

落日在巷尾偷窺，臉色靦腆

曾是日據時期台灣人日本兵

吹過軍營起床號，吹過迎親或送葬的樂音

從日據而民國，笛聲細如針箭穿越歷史

學會豬種授精與閹雞，手，不能發抖

他在歷史轉折時調整調性，不願再有戰爭





八十年如翻掌而過，落日一直沒有動──

短笛還油亮油亮，發著逐漸生鏽的記憶

笛聲如蛇出洞緩緩滑著月色傳進村巷

學會人工授精後，公豬都已閹成肉豬拍賣

他的紙菸寥寥燒著落日餘暉，燒盡晚年



