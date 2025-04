巴塞隆那的春日傍晚,皇家廣場舉行了一場品酒沙龍,是這次國際會議的歡迎酒會。邀請函上寫著,特別敦請爵士樂鋼琴大師Ignasi Terraza到場,與世界各地的學者共度歡樂的一晚,主題是加泰隆尼亞的美酒,讓大家在嚴肅而熱烈的學術討論之外,享受西班牙生活的熱情。

我雖然喜歡鋼琴,但對鋼琴爵士樂卻不甚了了,總以為爵士樂的樂器主要是小喇叭與薩克斯風,鋼琴只是伴奏樂器。從邀請函上稱呼Ignasi Terraza為大師,看來大有來頭,非等閒之輩。仔細看了看介紹,知道Ignasi是本地人,在巴塞隆那出生,是個盲人音樂家,還是西班牙首位擁有計算機工程學位的盲人。他不但在世界各地舉辦演奏會,也是加泰隆尼亞音樂學院的教授。這才明白會議組織者的苦心孤詣,安排他前來為品酒沙龍演奏,因為這次會議的主題是「口述影像」,研究如何通過口述解說,讓視障人士理解花花世界的色彩,體會穹蒼的風流雲散,以及天生萬物的行動與姿態。視障人士只是視覺出了問題,目盲心不盲,對大化流轉與世事變遷,有其特殊敏感的體會,而且因為聽覺靈敏,更能感受音樂表述的情緒起伏,理解悲歡離合的千迴百轉。

品酒會一開始,主持人就宣布,今晚這場聚會,是沙龍,不是音樂會,大家不要坐著不動。要動起來,要互動,要歡欣鼓舞的品嘗好酒,要發表飲酒的感受,要聯繫到大師爵士鋼琴的即興發揮,要讓這場沙龍在星空中閃爍最亮的光輝。然後,他就讓助理給每個人發了黑色的眼罩,要大家蒙起眼來,專心致意,用心靈來品嘗美酒與音樂。戴上眼罩,進入黑暗世界,喪失了視覺,心思就隨著鋼琴的樂音飄蕩,這是高山,那是流水,這是平坦卻充滿了褶皺的塔韋納斯沙漠,那是地中海蔚藍的波濤,隱隱聽到海鷗飛過碼頭的淒厲,像驟雨突下在蘭布拉大道,人們匆匆走避的腳步。

酒香隨著樂音呈上,葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。遞過來的第一杯酒是cava氣泡酒,也就是西班牙香檳,像煙花綻放,在口腔中爆發香味。主持問,你們感受到什麼,聯想到什麼,說說看。底下有人囁囁嚅嚅說,新鮮,像春天,接著就有人說,清新、潤喉。我心想,這些學者的聯想為何如此蒼白,只有一兩個字,連句帶有詩意的話都說不上來。假如叫岑參來說,開口就是「忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開」,或者學學黃庭堅,說「桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈」,再不濟也要背兩句拜倫的詩:“Full from the fount of Joy's delicious springs/ Some bitter o'er the flowers its bubbling venom flings”(歡樂的甜美甘泉其來有自,花朵的汩汩毒素散發苦澀)。一群碩學鴻儒,口中品味著香檳的芳醇,居然說不出一句帶有詩意的言語,讓我有點懷疑,他們能否勝任口述世上千姿百態的璀璨,讓視障人士體會大千世界的光彩。

隨後又上了本地的白葡萄酒,有一種十分歡快的躍動,配合了Ignasi在鍵盤上跳動的音符,讓人醉心在加泰隆尼亞的夜晚。主持人又問,大家有什麼感受啊?回答又是,柔和、輕柔、清爽等單詞,好像小學生背形容詞單字一樣。我幾乎要起身喊出自己的感覺了,還好理智戰勝了衝動的魔鬼,緊咬住嘴唇,一言未發,心中卻自我念叨:我在巴塞隆那蔚藍的海水中游泳,海風吹來了地中海孕育的歷史芬芳,浪漫的情愛撒下一張漁網,收起連綿不絕的殺伐血腥,今夜雲淡風輕,今夜我閒坐在皇家廣場,輕輕啜飲西班牙的歡愉與哀傷。這杯酒的溫潤雅致,灌醉了歐威爾筆下加泰隆尼亞的悲情,讓我潸然淚下。

品酒的程序繼續,由白而紅,由清淡到濃烈,有帶點飄逸性格的桃紅酒、濃郁的紅酒,最後還有令人陶醉在甜蜜夢鄉的晚摘葡萄甜酒。鋼琴的樂音也隨著美酒的性格,由輕柔到激昂,隨著音樂家的興致,一直彈到散場。