黃梵、石峻山／詹姆斯·謝里 詩二首
詹姆斯·謝里，紐約詩人、出版人。著有《糾纏銀行》《自拍：詩歌、社會變革與生態關係》等十四部詩歌、散文著作。1976年以來，他主編「屋頂叢書」和《屋頂》雜誌，編輯出版了近二百部有關語言寫作、泡沫寫作、概念詩歌、新敘事和生態詩歌等開創性的書籍。1977年，他創建了Segue基金會，在紐約累積舉辦了一萬多場詩歌和藝術活動。
▋失眠症
從前你無法安靜地躺著，但那已 是過去。
不要嘲弄你用發誓
終於得到的心安。保持低頭。
要是低頭還不行，就裝睡。白天 將
馬上考驗你的實力。等你晚上睡 個好覺
再自誇。記住，有人起床
就有人躺平咯。什麼計畫都可能陷入混亂。什麼事都可能
在明天到來前發生。每塊草
都有共用的根。戰爭一定會打。 接下來
就不一定了。你不必追逐每個念 頭，
建個堡壘來對抗也不
中用。地球是用來活下去的完美 球體。
你幹嘛不放鬆，去睡個覺呢。
▋樹獺
我的樹獺有雙趾，愛倒掛，
靠這種新奇之事應對無聊
或慢慢在樹上爬著，至死保持
偽裝，用牙齦咀嚼樹葉。
我可以忽略所有，除了
必需品——呼吸、吃飯、睡覺。
我的關節抹了油，使我爬樹輕鬆 。在我眼裡
拇指，火，輪子，書寫，熨斗
只是便利而已。我喜歡柔軟的大 葉子，
木瓜，叢林氣味，芒果，
探戈，池邊飲料。為什麼非冒險 向上，
是給脆弱的原理施壓？我的一切 都必須屈服：
頭，肩，橡皮一樣的柔軟術。
直立，活動肌肉，這要多大的力 量啊。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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