梁正宏／生命樹

聯合報／ 梁正宏
生命樹。（圖／梁正宏）
生命樹。（圖／梁正宏）

風催著我，趕赴納米比亞，比荒漠更迢遙。

再徒步翻越紅沙丘，才得以抵達魂牽夢縈的死亡谷。

只見滿布白色磐土層的谷地上，挺立著不少黝黑枯木，雖早已死亡逾六百年，然那擎天的各異姿態，彷彿仍與時間力抗不停。

我再探向遠處，發現在谷地與紅沙的交界，傳承的綠意正暗自高長。

多堅毅的生命樹！

傳聞納米比亞也是。

尤其在加油站旁車上就餐時，幾個黝黑的當地少年，佇立於我車前，用肢體語言述說飢餓。

我分享了水煮蛋和半個三明治。

可當遞過餐盒，不意瞥見他們將我剝落的豬排麵衣也全數吃下，並代為垃圾分類，了無髒亂……

我訝異不已。

他們臨走時，還十分禮貌地揮手致意。

心想，在貧窮與困頓邊緣，他們何嘗不是一棵棵生命樹，正努力新生！

（本欄歡迎投稿，文長以300字為度，附照片一幀，稿寄：lianfu@udngroup.com）

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