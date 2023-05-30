聯副／台積電青年作家群像

聯合報／ 聯副
（圖／翻攝自udn video）
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繁花盛開-台積電青年學生文學獎二十周年 青年作家群像

2004年，台積電文教基金會和聯副共同創辦「台積電青年學生文學獎」，以高中生為徵文對象，一年一年，迎來了大批才華洋溢的文壇新鮮人。

今年適逢「台積電青年學生文學獎」二十周年，主辦單位匯整了所有得獎者出版的作品，並且邀請知名作家針對小說、散文、新詩三類別，分別選出一位旭日獎得主。其中，「青年作家群像」企劃特別邀約了三位旭日獎得主，小說獎得主徐振輔、新詩獎得主莊子軒、散文獎得主陳玠安，以及另外兩位在不同領域表現優異的創作者栩栩、方子齊等五人拍攝影片，紀錄他們的生活、分享創作概念，以及未來寫作計畫。

完整影片內容由此觀賞：

第20屆台積電青年學生文學獎 台積電青年學生文學獎

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