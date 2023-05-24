汪啟疆／風貌
●嶼岩
不屬於任何人
是嶼岩的存在。
海鳥住上去
蟹類或苔貝滋生
孤獨
統治了它。
寂寞棲留在此
在人不肯到的地方
日子仍然具足
它吃飽了
海潮、波瀾、風蝕、魚群和遼闊
睡或醒都
擁有跟自己舞蹈的日月星斗
任人魚攀登。
大海作夢時
需要把嶼岩抱住
做一個枕頭。
● 殘堡
1.天地開曠
一個覆碗終了，荒置的
鋼盔。用固執的心與我在曠野對視
逐漸彼此相融，彼此認知
（碉堡說：我被遺棄得一點不可惜）
它看雲，看巨石柱壁崖，看
塊壘灘石、眾多眾多黑羊。它看自己
寂寞的，趴入一堆漂木雜花旁
碉堡自守一塊天地
（天地的骸骨和野草很自在）
沒有砲聲槍聲
（昔日駐班向海射擊）
寂靜的海岬
（羊群嚼草愈啃愈重）
收起筆記本
（殘堡外傳遞我的呼吸）
我站起來
（嘆好長好長一口氣）
同伴低聲說：回去吧
（我自殘堡封妥的矮門外踱蹀）
猜測這碉堡的存在
（一個命令就形成它
另個命令就遺棄它）
我轉身得艱難
（殘堡已不再向我說話）
撤去人的射口
不再有眼睛瞄準。
帶離魂魄的棄置
時間就死了。
2.在殘堡旁大海島嶼內
我找回了什麼
疑問了更多什麼
時間擠過碉堡射口看到了什麼？
冬天冷醒
死不透的歌。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言