●嶼岩

不屬於任何人

是嶼岩的存在。

海鳥住上去

蟹類或苔貝滋生

孤獨

統治了它。

寂寞棲留在此

在人不肯到的地方

日子仍然具足

它吃飽了

海潮、波瀾、風蝕、魚群和遼闊

睡或醒都

擁有跟自己舞蹈的日月星斗

任人魚攀登。

大海作夢時

需要把嶼岩抱住

做一個枕頭。

● 殘堡

1.天地開曠

一個覆碗終了，荒置的

鋼盔。用固執的心與我在曠野對視

逐漸彼此相融，彼此認知

（碉堡說：我被遺棄得一點不可惜）

它看雲，看巨石柱壁崖，看

塊壘灘石、眾多眾多黑羊。它看自己

寂寞的，趴入一堆漂木雜花旁

碉堡自守一塊天地

（天地的骸骨和野草很自在）

沒有砲聲槍聲

（昔日駐班向海射擊）

寂靜的海岬

（羊群嚼草愈啃愈重）

收起筆記本

（殘堡外傳遞我的呼吸）

我站起來

（嘆好長好長一口氣）

同伴低聲說：回去吧

（我自殘堡封妥的矮門外踱蹀）

猜測這碉堡的存在

（一個命令就形成它

另個命令就遺棄它）

我轉身得艱難

（殘堡已不再向我說話）

撤去人的射口

不再有眼睛瞄準。

帶離魂魄的棄置

時間就死了。

2.在殘堡旁大海島嶼內

我找回了什麼

疑問了更多什麼

時間擠過碉堡射口看到了什麼？

冬天冷醒

死不透的歌。