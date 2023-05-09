可以的話，

相信今天就是春天吧，

一切都細嫩而新生，

沒有什麼能夠阻擋妳變得更美，

所有的花容不過是點綴，

所有的風和日麗都抵不過妳的一縷淺笑，

被妳的眼神點亮，

世界那麼明媚光潔，

相信這些訊號，

讓無數的花火穿透，

相信成為神的時刻到來，

將生命無限地打開，

就相信吧，

跟著身體的音樂搖擺，

一首歌，

接著下一首歌，

四面八方傳送而至，

更多花草，

更多的生息，

義無反顧投向妳的嬌豔，

觸碰每一種，

宇宙的無窮細節，

成為頂峰，

萬物持續成長，

相信來到眼前的彩色，

愛是無與倫比，

是最普通卻完整的現實，

我們所能達到的極限，

而妳從來是我全部的世紀。