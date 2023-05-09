沈眠／夢媧
可以的話，
相信今天就是春天吧，
一切都細嫩而新生，
沒有什麼能夠阻擋妳變得更美，
所有的花容不過是點綴，
所有的風和日麗都抵不過妳的一縷淺笑，
被妳的眼神點亮，
世界那麼明媚光潔，
相信這些訊號，
讓無數的花火穿透，
相信成為神的時刻到來，
將生命無限地打開，
就相信吧，
跟著身體的音樂搖擺，
一首歌，
接著下一首歌，
四面八方傳送而至，
更多花草，
更多的生息，
義無反顧投向妳的嬌豔，
觸碰每一種，
宇宙的無窮細節，
成為頂峰，
萬物持續成長，
相信來到眼前的彩色，
愛是無與倫比，
是最普通卻完整的現實，
我們所能達到的極限，
而妳從來是我全部的世紀。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言