陳牧宏／山景——悼坂本龍一(1952-2023)
一千個太陽
一千個月亮
一千個部落
九百九十九雙又一隻瞳眸。
須彌山後
先有帆船才有島嶼
先有雲朵烏鴉
才有噴射機
島嶼是青金石，
水晶和黃金
噴射機帶走漫天雲彩。
語言是拼圖
各種缺角
各種突觸。遂有鐵軌，牆垣，
火車，橋梁，神社
櫻花茶花種種
還有貓，悻悻然
從峽谷到流星
繞過土地廟，燈籠，香爐
菩提樹，大坡池
祈禱蝴蝶
蜻蛉不死，
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