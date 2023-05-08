陳牧宏／山景——悼坂本龍一(1952-2023)

聯合報／ 陳牧宏

一千個太陽

一千個月亮

一千個部落

九百九十九雙又一隻瞳眸。

須彌山後

先有帆船才有島嶼

先有雲朵烏鴉

才有噴射機

島嶼是青金石，

水晶和黃金

噴射機帶走漫天雲彩。

語言是拼圖

各種缺角

各種突觸。遂有鐵軌，牆垣，

火車，橋梁，神社

櫻花茶花種種

還有貓，悻悻然

從峽谷到流星

繞過土地廟，燈籠，香爐

菩提樹，大坡池

祈禱蝴蝶

蜻蛉不死，

芍藥不凋謝

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