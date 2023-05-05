李敏勇／與謝蕪村俳句選

聯合報／ 李敏勇╱譯

我走

你留

兩座山

˙

兩棵梅樹

我愛它們花盛開

一早一晚

˙

梨樹白花綻放

一個婦人讀信

在月光下

˙

綠葉

白水

麥子正熟黃

˙

茶花

是白色

或黃色

˙

正在回返

這麼多小徑

春草漫過

˙

在田野耕作

有人問

已消失的路

˙

蝸牛

一支喇叭長一支短

牠的心呢

˙

犁耕著田地

在山的陰影裡

連一隻鳥的鳴聲也無

˙

麻雀鳴唱著

張開

牠小小的喙

˙

櫻花開落

枝椏之間

一座寺院

˙

一個生病的男人

坐轎經過

夏日如同麥子熟黃的秋天

˙

秋天的夜晚

孤獨中

喜悅依然

˙

明亮的芥末田

月在東邊

日在西邊

˙

西邊風吹

落葉聚集

在東邊

˙

枯乾的田裡

多細又多麼長

稻草人的腳

˙

脫韁的

一隻短腳馬

在迷朦的春天

˙

夜漸深

在山村入睡

滴落的水聲

˙

傍晚的風

水滴落

地平線的腳

˙

月的光

移向西邊

花的影子爬向東

˙

覆蓋我的頭

或我的腳

冬天的寂靜

˙

以一支蠟燭

點亮另一支蠟燭

春天的夜晚

●與謝蕪村（1716-1784），日本江戶時代中期俳人，畫家，崇拜芭蕉，追隨其足跡。世居京都。

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