李敏勇／與謝蕪村俳句選
我走
你留
兩座山
˙
兩棵梅樹
我愛它們花盛開
一早一晚
˙
梨樹白花綻放
一個婦人讀信
在月光下
˙
綠葉
白水
麥子正熟黃
˙
茶花
是白色
或黃色
˙
正在回返
這麼多小徑
春草漫過
˙
在田野耕作
有人問
已消失的路
˙
蝸牛
一支喇叭長一支短
牠的心呢
˙
犁耕著田地
在山的陰影裡
連一隻鳥的鳴聲也無
˙
麻雀鳴唱著
張開
牠小小的喙
˙
櫻花開落
枝椏之間
一座寺院
˙
一個生病的男人
坐轎經過
夏日如同麥子熟黃的秋天
˙
秋天的夜晚
孤獨中
喜悅依然
˙
明亮的芥末田
月在東邊
日在西邊
˙
西邊風吹
落葉聚集
在東邊
˙
枯乾的田裡
多細又多麼長
稻草人的腳
˙
脫韁的
一隻短腳馬
在迷朦的春天
˙
夜漸深
在山村入睡
滴落的水聲
˙
傍晚的風
水滴落
地平線的腳
˙
月的光
移向西邊
花的影子爬向東
˙
覆蓋我的頭
或我的腳
冬天的寂靜
˙
以一支蠟燭
點亮另一支蠟燭
春天的夜晚
●與謝蕪村（1716-1784），日本江戶時代中期俳人，畫家，崇拜芭蕉，追隨其足跡。世居京都。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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