「中山73」1月歐洲影展登場：黛安娜《王妃》故事與林政勳《優雅的相遇》講座

蛇年新氣象！台中唯一藝術影院「中山73影視藝文空間」2025年將邁向第七年。一月份將推出「第20屆歐洲影展」，精選15部優質佳片，帶領觀眾跨越歐洲17國，透過大銀幕鑑古觀今、暢遊世界，其中包尤以英國紀錄片《王妃》（The Princess）重現黛安娜妃的悲歡人生，充滿戲劇性的轉折。

一月的「首輪藝術電影」單元則嚴選榮獲金球獎最佳導演、最佳外語片雙料大獎提名的《你是我眼中的那道光》（All We Imagine as Light），以及入圍本屆金馬獎最佳新演員獎的國片《優雅的相遇》。台中市影視發展基金會並將邀請該片男主角林政勳，於1月11日（六）下午四點赴「中山73」講座「我與電影—優雅的相遇」，分享年輕的他擁有的驚人22年從影經歷，精彩可期，歡迎觀眾踴躍報名參加。更多精彩片單與講座報名請上👉「中山73」官方臉書

「中山73」一月份聚焦「第20屆歐洲影展」，精選來自比利時、芬蘭、瑞士、英國等17個國家的15部電影，其中包括：坎城影展「一種注目」競賽片《預兆》（Omen），更選映知名英國紀錄片《王妃》（The Princess），該片以狗仔隊視角，以及大量秘密新聞檔案，重現「人民王妃」黛安娜鎂光燈下的傳奇人生。值得一提的是，《王妃》電影開場便將觀眾帶回黛妃生前在巴黎的最後時光，回眸她短暫璀璨的悲歡人生，內容震撼人心，獲權威影媒【綜藝】（Variety）盛讚「值得一看」，絕對不容錯過！

歐洲影展15片登場「中山73」重現黛安娜《王妃》悲歡人生。圖/海鵬影業

謝盈萱大誇「很喜歡」 林政勳遭誤認柯宇綸是「優雅的相遇」

「中山73」一月首輪藝術電影嚴選《你是我眼中的那道光》，該片榮獲金球獎雙料大獎提名，以絕美浪漫的女性視角，娓娓道來三個女人在熙攘城市中，面對人生際遇、找回自我的故事，連美國前總統歐巴馬都宣布本片是他的「年度最愛」。另一部《優雅的相遇》則以大疫時代為背景，跟著男主角阿勳隔離返家後的生活，看盡人生際遇、回望無常命運。有趣的是，該片男主角林政勳常被觀眾誤認為男星柯宇綸，被林政勳幽默解讀是兩人「優雅的相遇」。更有粉絲看了電影才知道是林政勳，依然五刷該片，讓林政勳直呼感動。

童星出身的林政勳，9歲起參演多達40多部大愛劇集，並以偶像劇《綠光森林》的「布魯」一角廣為觀眾熟知，年紀輕輕卻擁有驚人的22年從影經歷。多才多藝的他還擅長吉他，更能作詞作曲。最驚人的是，由他編劇的電影《愛是一把槍》，還曾經一舉將男星李鴻其送上威尼斯影展「未來之師」最佳新導演寶座。《優雅的相遇》是林政勳的主演處女作，他也因該片入圍金馬最佳新演員，連影后謝盈萱看完都「很喜歡」，讚賞不已。

林政勳 (左) 以《優雅的相遇》榮獲金馬獎最佳新演員提名。圖/海鵬影業

林政勳近來勤跑《優雅的相遇》映後Q&A，遇到許多驚喜與趣事。驚人的是，在歲末國片票房低迷時刻，他還曾遇到「出席演員比觀眾還多」的尷尬場面。「優雅」的他靈機一動，索性走近觀眾席、完全零距離互動，反而場面熱絡、欲罷不能。台中市影視發展基金會1/11（六）下午16:00將邀請這位「金馬新演員」入圍者林政勳赴中山73講座，分享他從影22年的驚彩演藝路，歡迎掌握這場充滿妙趣的2025年開年講座。

謝盈萱大誇「很喜歡」 林政勳遭誤認柯宇綸是「優雅的相遇」。圖/海鵬影業

「中山73」1月首輪藝術電影嚴選新片《你是我眼中的那道光》。圖/海鵬影業