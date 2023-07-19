三立新聞VTuber「米里亞」首播慘遭撞皮 公司計畫急煞車

新聞主播虛擬化的時代來臨，民視最近推出全台第一位 AI 主播引起熱議，而三立新聞台早在 2022 年 8 月就開始了「VTuber 報新聞」的計畫，請專業的主播套皮播報，然而成效不彰，後續沒有下文。

現在卻傳出，三立買現成 VTuber 人物設計版權，自行培養 VTuber 主播「卡里亞」，卻買到已經出道過的皮，雖然沒有違法，被觀眾們發現後計畫急煞車，影片也轉為私人。

今年 5 月，三立找上台灣 VTuber 經紀公司春魚工作室合作，請來多組 VTuber 報新聞，許多人都覺得新聞變有趣了，羨慕電視台員工可「光明正大」上班看精華。

直到最近，與春魚的合作告一段落後，似乎是有感 VTuber 報新聞獲得不少正面迴響，三立新聞台數天前（6/27）預告推出自家培養的 VTuber 主播「卡里亞」，將在 7 月 4 日進行首次直播（初配信），卻被喜劇演員「鬆鼠」透過 Google 以圖搜圖功能發現，這個 V 皮早就已經出道過了，本來叫「Mizune」，到三立後才改名。

概括而言，VTuber 的組成可分為靈魂（中之人，類似配音員概念）與皮兩個部分，中之人可分為個人勢與企業勢，還有與經紀事務所簽約的藝人（像來去自如的 kson）；「皮」的部分就比較簡單，使用者若不自行設計，就是委託畫家、動畫師打造，許多網站也有現成的整組人物設定，有些是免費開源，有些要錢購買授權。

「卡里亞」的案例稍微複雜一些，據稱本來的皮是一位 Pixiv 在日中國繪師製作，後續經過 Live2D 建模師 Ken0317 稍微改造，放到與 Pixiv 聯動的綜合創作市場 BOOTH 販售，推測是 Ken0317 買了皮再動刀，變出新皮上架，然後被其他實況主買走。

然而為何會重複出道呢？Ken0317 在 BOOTH 商品介紹部分，有標註這個商品販售並非買斷限定，也就是可以供給複數使用者，且買了皮只取得授權，並沒有完全的著作財產權，免洗販售 V 皮，才會發生撞皮的事件。

米里亞的另一個身分：美國 VTuber Minori

TODAY IS MY BIRTHDAY!! I'll be streaming at 7PM PST. Hope to see you guys there~☆ guess my age (somewhere between 56 to 57) — 🔴LIVE🔴Minori 💗 Pre-debut 💗 VTuber (@Minoriikyun) 2023年6月17日

當初與春魚工作室接洽的三立新聞網記者 PT（林柏廷），在得知消息後崩潰，透過推特表示公司這個決策「很母湯」，打算不顧一切勸說阻止上層。

決定後天要冒死進諫

這個決策真的母湯阿🥲🥲🥲

怎麼沒有先問我的看法阿阿阿阿阿我的頭好痛 — PT 📝《三立新聞網》記者 •̀.̫•́✧ (@pt_setn) 2023年6月27日

PT 今（30）日稍早聲明，三立培養米里亞，卻在各處撞皮的事件，跟他完全沒關係，在公司的計畫喊卡、米里亞初配信預告影片轉私人之後，PT 表達他的欣喜之情，且極力撇清跟這個計畫的關係，「只有跟春魚的合作是由我發想而已，現在出來的那隻完全不關我的事」。

其他網友則表示「很像是傳統媒體會幹的事」「大公司常常有這種自以為是的人亂搞，就這樣搞掉4個大 Vtuber 終於停止的」「不管做決定的是公司裡面的誰，那都是個天大的錯誤」

圖／booth、Google 推特截圖