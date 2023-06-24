《SPY×FAMILY間諜家家酒》劇場版公開主視覺！《水星的魔女》大河內一樓負責腳本

改編自遠藤達哉筆下同名家庭喜劇的動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季將於 10 月播出，當時同步確定將推出劇場版，官方今（20）日釋出《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》電影視覺圖，由總作畫監督淺野恭司繪製，預計 2023 年 12 月 22 日於日本上映，預告影片將在 6 月 26 日上線。台灣木棉花也在稍早釋出消息，但確切上映日期還不清楚。

劇場版將由遠藤達哉監製、嶋田和晃負責總人設、石田可奈擔綱副人設，內容為全新原創故事，讓粉絲感到意外且興奮的，劇本請來《機動戰士鋼彈：水星的魔女》大河内一樓編寫，許多觀眾得知後都表示「修但幾勒，大河內？？？」「有狗狗拍爛番茄就看」「有怪怪的人混入了」「期待台灣明年賀歲檔！」

大河內一樓曾為《烙印勇士 黃金時代篇》《Code Geass 反叛的魯路修》《甲鐵城的卡巴內里》等多部動畫作品撰寫腳本，也擔綱現正播映第二季的《機動戰士鋼彈：水星的魔女》系列構成與腳本撰寫，據稱《SPY×FAMILY間諜家家酒》第二季也是，不過由他負責編寫的劇情，時常會在故事後半段超展開，造成的衝擊讓觀眾反應兩極。

《劇場版 SPY×FAMILY CODE: White》劇情簡介：黃昏(洛伊德)接到指令「任務<梟>將換人負責」，而此刻為了贏得伊甸學校烹飪實習的「星星」。洛伊德向安妮亞提議製作擔任烹飪評委長的校長先生，最愛的「弗里吉斯地區」的傳統點心。

為此，佛傑一家決定家族旅行，去當地確認美食的正宗味道。旅途列車中，安妮亞發現了一個神秘可疑的箱子，並誤食了裡面的巧克力，而這塊巧克力竟然隱藏著動搖世界和平的重要秘密……。