本屋大賞冠軍《接棒家族》作者又一改編電影新作！剖析自身經歷改寫，黎明總會到來！

文 ∕ 尖端出版

二○一九年本屋大賞冠軍作品《接棒家族》，講述毫無血緣關係的家庭關係如何緊密的環環相扣，充滿細膩情感的故事內容讓日本書店店員直呼「最想將這本書推薦給讀者！」。本書不僅榮獲單年日本文學書銷售榜榜首，由永野芽郁、石原聰美、田中圭主演的同名改編電影在日本票房更賣破17億，觸動人心的家庭故事從小說到電影都成功引發眾人熱淚。

作者瀨尾麻衣子憑藉《接棒家族》一書晉升本屋大賞冠軍作者，不少讀者開始引頸期盼何時會帶來新作？而在潛心創作數年之後終於推出新書《黎明前的全部》，有別於前作圍繞家庭關係的探討，本書講述從初潮開始便患有嚴重經前症候群的藤澤美紗，出社會後因難以控制情緒而頂撞上司，只好拍拍屁股走人，在看不見未來的小公司栗田金屬遇見苦於恐慌症兩年、連正常搭乘交通工具外出都做不到的山添孝俊，同是天涯淪落人的兩位「病友」彼此互相安慰陪伴，在溫暖又帶點搞笑的日常中一步步邁出疾病困境。

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憂鬱症、焦慮症，以及恐慌症等各種各樣心理疾病已經漸漸變成現代人的普遍文明病，然而對於未曾經歷過的人來說卻仍然很難感同身受，甚至不知道應該如何應對並給予幫助。經前症候群對於一些不會經痛的女性都難以理解，更不要說連月經來是何種感覺都絕對想像不到的男性。《黎明前的全部》一書除了希望能給予同樣受心理疾病所苦的讀者慰藉外，更多的是期盼讀者能藉本書理解每個人都可能在經歷他人無法親身體會的痛苦。

實際上作者瀨尾麻衣子在幾年前就深受恐慌症所擾，生活因為病情而變得和以往完全不一樣，作者表示「覺得自己失去了感受快樂的能力。」但也在與各式各樣的人接觸之後，重拾期盼明日到來的積極心情，並將這份心境轉變融入進新作《黎明前的全部》中，儘管人生可能比想像的更嚴苛，但瀨尾麻衣子相信「黑暗一定會過去，黎明總會到來」。

2024「夜明けのすべて」製作委員会

日前也宣布《黎明前的全部》將製作改編電影，由《戀愛可以持續到天長地久》上白石萌音與SixTONES松村北斗共同主演，預定於2024年上映。另外，對於本書將出版繁體中文版，瀨尾麻衣子表示自己曾到訪過台灣，儘管那時語言不通，但能感受到台灣人的友善與體貼，想到有機會讓台灣讀者閱讀本書感到非常高興。繁體中文版《黎明前的全部》將在今年四月七日於全台各大書店通路與讀者見面！

●本文推薦書為尖端出版之《黎明前的全部》《接棒家族》