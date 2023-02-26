日本小說改編 Netflix韓國懸疑片《原本以為只是手機掉了》任時完反轉演技超駭人

韓國驚悚懸疑片《原本以為只是手機掉了》17日在Netflix上線，隔天火速攻頂，成為台灣電影類排行榜冠軍、全球電影排名第二。劇情以現代社會不可或缺的手機作為故事主軸，講述女主角掉了手機後，捲入一樁連續殺人案，稍一不慎她將成為下一位受害者。

日本小說改編

《原本以為只是手機掉了》改編自日本作家志駕晃的同名小說，女主角李娜美是一個平凡的上班族，和時下年輕人一樣，生活中充滿智慧型手機的痕跡，她在社交平台上活躍，習慣用手機紀錄一切，然而某天在公車上遺失手機後，原有生活的軌跡出現崩裂，甚至遭受威脅。

《原本以為只是手機掉了》。圖／韓國Netflix IG

影后加持

女主角「李娜美」由千玗嬉飾演，35歲的她外型仍保有社會新鮮人充滿朝氣的模樣，但實際上她已經是出道19年的大前輩，多年來比起電視劇，在電影上的演出更多，2014、2015年以《青春勿語》奪下包含青龍獎影后在內共15座獎項。

在《原本以為只是手機掉了》後段情緒高張的橋段，她透過表情、肢體語言的鋪陳與轉換，引領觀眾進入主角當下身處的環境，幾個自上而下俯視的單人鏡頭，可以見到她飽滿的戲劇張力，彷彿打破鏡頭界線，讓觀眾感受與她相同的緊張、害怕。

《原本以為只是手機掉了》。圖／韓國Netflix IG

任時完再度黑化

男主角「吳俊榮」由著名的「演技idol」任時完出演，雖然是偶像出身，但他以《未生》完成跨界身分的轉變，精湛的演技被譽為「idol轉型演員的教科書」，不過他並未因此停下腳步享受掌聲，而是透過角色的變化，尋求個人突破。

外型斯外白淨的任時完，給人乖寶寶的印象，但他前段時間在《緊急迫降》中，演活了無差別攻擊的極端恐怖份子，相信看過電影的人都會對他在機艙中，露出詭異笑容的那一幕印象深刻，這次演出有故事的變態殺人魔，斯文敗類的模樣活靈活現。

《原本以為只是手機掉了》。圖／韓國Netflix IG

當手機攻陷生活

電影中關於「手機」的鋪陳節奏快速，開頭以智慧型手機對現代人的重要性為開端，很快地便推進到手機不只是生活的幫手，也可能淪為有心人士的犯罪工具，透過一些意想不到的方式，你的一切猶如攤在陽光下，毫無隱私可言。

更別提當隱私外流，要摧毀一個人其實及其容易，好比說冒用社群媒體的身分發文，輕而易舉就就能摧毀一段關係，電影用最貼近生活的方式提供觀眾反思，當人與人之間的關係建立於表象，即便是眼見也不一定為實，每一個人有心就能偽裝成任何一個人。