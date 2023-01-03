《最後生還者》系列編劇表示將投入「團隊編劇」 製作更像「影集」的遊戲

《最後生還者》系列可說是 PS 本家相當重要的 IP，而開發商頑皮狗的資深編劇 Neil Druckmann 近日在受訪時首度鬆口，自己正在與整個編劇團隊合作，打破過去自己主創劇本的方式，製作一部更像「影集」的遊戲。

回顧《最後生還者》系列，首部曲廣受讚譽，明年影集版將和大家見面；二部曲則因為角色變換和片段式的敘事，得到褒貶不一的回饋。

遊戲主創 Neil Druckmann 於近日受訪表示，自己已在著手下一部頑皮狗作品，且因為他對劇本有不同的想法，所以已經組成了一個「編劇小團隊」。言下之意可能意味著，Neil 自己編寫的內容或許會減少。

Neil Druckmann says his next Naughty Dog title is "structured more like a TV show" than any other Naughty Dog title before it.



He'll also be using a team of writers alongside him for the first time. pic.twitter.com/d38N3d7Q1Z — Okami Games (@Okami13_) 2022年12月26日

對此 Neil 進一步補充，劇本量可能會比過去龐大，而且結構更貼近章節式的「影集」，才想用更多人一起發想創意。至於這款遊戲會是《最後生還者 三部曲》還是《秘境探險》新作，則靜候頑皮狗工作室正式宣告。