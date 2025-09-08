TCCF PITCHING 提案大會入選名單揭曉！改編名作、跨國合製成全球影視新趨勢

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」即將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場。備受矚目的「TCCF PITCHING 提案大會」今（8）日公布入選名單，今年有許多知名跨國 IP 改編及國際合製企畫案脫穎而出，包含作家楊双子榮獲「美國國家圖書獎」翻譯文學大獎《臺灣漫遊錄》同名改編作品、改編自作家東山彰良同名小說的《我殺的人與殺我的人》；曾獲柏林影展泰迪熊獎的導演黃惠偵的紀錄片新作《LOMÁ》，以及改編自美國華裔飲食作家張瀛青少年恐怖小說集的動畫提案《餓鬼宴席》等，這些提案將與其他入選企畫案，一同在提案大會中展示商業潛力與特色！

匯聚全球市場潛力企畫案的「TCCF PITCHING 提案大會」，今年吸引全球超過 44 國、近 700 件企畫及故事投件，除臺灣外，報名最多的國家依序為日、泰、美、韓與新加坡。值得一提的是，國際投件與臺灣跨國合製企畫案高達六成，顯見 TCCF 已受到國際市場關注且跨國合作已成為全球內容產業趨勢！今年評審們盛讚全球投件多元豐富！歷經多場熱烈討論，從商業潛力、改編價值與國際合作可能性等逐一評比，最終 94 件企畫案脫穎而出，為全球內容市場揭開全新亮點。

Project 企畫專場的企畫案題材與風格多元，共有 56 組企畫案入選，包含令人期待的改編作品，如寺尾哲也同名暢銷小說《子彈是餘生》，將與臺灣編導蔡宗翰聯手改編為電影長片；金盞花大影業著手改編的韓劇《告白夫婦》臺灣版；還有曾製作《哥吉拉-1.0》的日本製作公司 ROBOT Communications ，也以《Diary of Summer》入選等。在紀錄片專場則有曾兩度獲艾美獎提名的製作人攜《Atomic Paradise》入選。

令人振奮的是，入選 Project 企畫專場中的《女二》曾在 2023 TCCF「Story to Screen」故事專場榮獲「遠傳 friDay 影音原創故事獎」與「TVBS 故事影響力大獎」，今年再入選 Project 企畫專場，成為從原創故事起步，逐步發展成具國際競爭力影視企畫案的亮眼案例！

此外，入選 Project 企畫專場共有兩部影集（《臺灣漫遊錄》、《我殺的人與殺我的人》）、四部長片（《焰花》、《子彈是餘生》、《引魂燈》、《春天的雜貨店》），雙料入圍今年金馬創投會議。代表這些企畫案不僅在華語市場閃亮，更受到國際評審肯定！

評審陣容同樣受矚目！ Project 企畫專場集結國內外影視業界具豐富國際商業經驗的重量級專業人士：包括韓國 CJ 集團旗下娛樂龍頭 Studio Dragon 代表崔寶妍、《青年神探維蘭德》製作人 Luke FRANKLIN、《末日列車》、《蝙蝠：血色情慾》及《神偷大劫案》製作人 Francis CHUNG、2013 年奧斯卡最佳技術成就獎得主方威明，以及臺灣知名演員、 2025 Netflix 原創劇集《回魂計》男主角傅孟柏等。

Story 故事專場共有 38 組原創出版文本入選，有的更是在國內外展會大放異彩的原創文本。如獲 2025 臺北國際書展非小說獎首獎、入選 2025 德國法蘭克福書展年度書區的《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》；入選 2025 韓國釜山亞洲內容暨電影市場展 Busan Story Market 的臺灣代表作品《童探 Bodacious!：極夜之晝》及《救生員派遣中》；以及榮獲 2025 臺北國際書展兒童及青少年獎首獎、入選 2025 墨西哥瓜達拉哈拉書展年度書區的《黑糖的女兒》。

Story 故事專場評審團更由具備國際製作經驗及改編專業的專家擔任：包括全球現象級作品《異能》（Moving）的南韓影視製作公司 Mr. Romance 全球內容製作人 Ileana Sung、大賣的國際合製作品《富都青年》馬來西亞導演王禮霖、大慕可可劇本總監蔡宗翰，以及臺灣知名演員張鈞甯等。評審們對今年作品題材的多元、內容完整性給予高度肯定。

此外，今年預計與 SCELF （法語人出版協會）合作舉辦第二屆「Shoot the Book! TCCF」，在法國文化中心（Institut français）與法國在台協會（Bureau Français de Taipei）的支持下，有五部法國及三部臺灣出版作品參展提案。法國作品中，有法國知名懸疑小說家 Jean-Christophe Grangé 的《Flight of the Storks》等；臺灣則有我國首位同時獲得英國犯罪作家協會會員與加拿大犯罪作家協會 PA 會員資格作家提子墨以《二十一宮》入選。

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場，恭喜所有入選團隊！期盼具有市場性及國際影響力的好作品，能成功獲得國際製作開發、投資、銷售與發行的機會！

完整入選名單及評審名單：

★入選名單

企畫👉https://www.tccf.tw/zh/selectedprojects2025

故事👉https://www.tccf.tw/zh/selectedstories2025

★評審名單

企畫👉https://tccf.tw/zh/juryp2025

故事👉https://tccf.tw/zh/jurys2025

Story 故事：Shoot the Book! TCCF 專場入選名單。圖/文策院提供

Story 故事：漫畫專場入選名單。圖/文策院提供

Story 故事：出版文本專場入選名單1。圖/文策院提供

Story 故事：出版文本專場入選名單2。圖/文策院提供

Project 企畫：動畫專場入選名單。圖/文策院提供

Project 企畫：紀錄片專場入選名單。圖/文策院提供

Project 企畫：影集專場入選名單。圖/文策院提供

Project 企畫：影集專場入選名單。圖/文策院提供

Project 企畫：長片專場入選名單1。圖/文策院提供

Project 企畫：長片專場入選名單2。圖/文策院提供

2025 TCCF PITCHING主視覺。圖/文策院提供