從福建少年到海商之王──鄭芝龍150集廣播劇揭開傳奇人生

中央廣播電台節目「RTI劇場」將資深媒體人劉峻谷的歷史小說《閩海王鄭芝龍》改編為大型廣播劇，由金鐘獎得主李正純導播操刀製作，透過聲音劇場的臨場感，帶領聽眾穿越十七世紀，重返政權更迭、商貿交織的海上世界，重新認識鄭芝龍這位曾主宰東亞海域的傳奇人物。

鄭芝龍最為人所知的身分是國姓爺鄭成功的父親，但其實他還是精通多國語言的商業奇才與海上霸主，全盛時期擁有的艦隊多達二十萬人，規模媲美現代跨國商業集團。在家國情懷、個人安危與龐大利益的交鋒中，他的選擇不僅改寫了鄭氏家族的命運，也深刻影響了臺灣及整個東亞的歷史。 書名：《閩海王鄭芝龍》（全三冊) 作者：劉峻谷 出版社：聯經出版 出版時間：2024年11月7日

原著小說《閩海王鄭芝龍》由聯經出版授權，作者劉峻谷耗時十四年進行嚴謹史料考證，並以小說筆法再現這位活躍於四百年前東亞海域的神祕人物。作品兼具小說的張力與歷史的厚度，細膩刻畫鄭芝龍與荷蘭交鋒、招募災民來臺墾荒，以及在北京軟禁期間鮮為人知的生活面貌，讓讀者看見他在歷史洪流中的掙扎與抉擇。

廣播劇《閩海王鄭芝龍》將呈現鄭芝龍年少落榜、遠赴異鄉習商的經歷，以及歷經陷害與絕境時，如何憑藉機智與膽識，一步步建立橫跨東亞的海上帝國。節目自2025年8月11日起，每週一至週五播出，每集15分鐘，總集數預計150集，帶領聽眾細細品味這段波瀾壯闊的歷史傳奇。

值得一提的是，《閩海王鄭芝龍》最初於聯合線上「琅琅原創」平台連載，即成為深受歷史小說愛好者追捧的熱門作品。此次改編為廣播劇，不僅讓讀者能以全新形式再度沉浸於故事情節，也讓更多聽眾有機會認識這段影響深遠的東亞海商傳奇。

