杭州人公認的老市長！《遇見蘇東坡》沉浸體驗大文豪的人生

文、圖_黃采薇

9、10兩個月，有機會路過杭州嗎？如果是的話，你得到杭州圖書館之江館來看看這個特別的展覽：《遇見蘇東坡》。都知道蘇東坡是大文豪，只要是華人，幾乎人人可背上幾句他的詞句：「但願人長久，千里共嬋娟」、「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」、「且將新火試新茶，詩酒趁年華」、「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」。這位大文豪就是中文構成因數，至今仍深深影響當代人的表達。而在杭州看蘇東坡展覽，那就不只是「朝聖文豪」這麼簡單了。

蘇東坡和杭州這座城市，有著千絲萬縷的聯繫，用今天的話來說，蘇東坡就是杭州人心中的「老市長」，34歲與52歲，曾兩度出任杭州通判和杭州知州，這段時間內，不但留下許多詩詞唱和作品，更重要的是，文采風流外，他是一位體恤民情、懂得實幹的父母官，在任期間疏浚西湖、修建蘇堤，千餘年之後，這些治理成就和文學意涵，至今仍是西湖文化的核心。

斯人已逝千餘載，但其作品常看長新。《遇見蘇東坡》展覽分為八大章節，從青年時期和髮妻之間愛情故事，因烏臺詩案被貶，蟄居黃州，中年蛻變，到晚年流浪嶺南和儋州，一生顛沛流離卻依舊自在灑脫。展方最聰明的地方，就是將整個展場布置成一個沉浸式打卡點，不論是資深文學愛好者、蘇東坡迷，或者是只愛湊熱鬧的小年輕，都能在其中找到樂趣。國中課本上熟悉的詩詞從白紙黑字幻化為一幅幅山水畫，拍照超級出片，現場還有超過五十枚以蘇東坡書法字帖和繪畫轉製成的印章，每天還有數場免費的專人講解。不論懷抱著文學欣賞、拍美照、蒐集手辦的目的到訪，相信都不會失望。展覽到10月8日，在秋風颯爽的杭州與文學相遇，一定是場美麗邂逅。

本文作者：

黃采薇

品牌人，用文字和影像說故事。十年間流轉於台北、北京、西安、深圳，現居杭州。