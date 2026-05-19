share／中午的五公里

今年，我參與了一個名為「5421」的跑步計畫。

規則很簡單：每次跑五公里，每周跑四天，持續二十一周。沒有什麼高深的訓練理論，也沒有艱難的里程目標，只是一個看似剛好能被生活容納的節奏。五公里不算太長，四天也還能安排得出時間，而二十一周，大約就是一個季節跨越到另一個季節的長度。

單純地邁步而跑

於是從1月那個時而寒冷，時而大太陽的中午開始，我利用午休時間，從辦公室出發，跑向嘉義市那條特有的林蔭大道。

這是一條自大馬路中央延伸的林蔭大道。兩側是車流，忙碌而喧鬧，但中間保留了被樹蔭包圍的道路，安靜地向前延伸。步道周邊每隔一段距離便設置了長椅，隨時可以停下休息，彷彿在提醒路人：嘉義市沒有要求誰要急急忙忙。陽光灑下來時，樹影把光線切成一段一段，落在柏油路上；風從葉片間穿過，帶著冬天特有的乾冷氣息。樹木一棵棵錯落排開，綠蔭可以延續幾公里。腳下踩著落葉，沙沙聲響伴隨著步伐，像城市替自己留下的一段呼吸。

中午時分，人並不多。偶爾會有帶老人散步的看護、騎腳踏車的路人，更多時候，這條路只是靜靜地存在，顯示嘉義市獨有的生活節奏──不急促，隨處可歇息。

開始跑步時，正是冬天最冷的時候。氣溫常常只有十幾度，風迎面吹來，帶來濃厚的寒意。但只要踏出第一步，身體很快就知道要做什麼。不論氣溫多低，我就是跑。

沒有設定任何配速，也沒有追逐某些紀錄。這段時間的目標很單純，跑完就好。五公里也好，六公里也好，偶爾跑到七公里也可以。不需要很快，也不需要很拚，只要身體願意往前，腳步就繼續。

有時候跑得很順，身體像被節奏帶著前進；有時候腳步沉重，呼吸也跟著混亂起來。上午用腦過度的緊繃，偶爾會跟著跑在身體裡。但奇妙的是，只要持續向前，那些疲憊也會慢慢被拋在身後。

汗水不只是釋放

到了13：15，我折返往辦公室跑回去。回程時，身體通常已經暖起來。即使這是只有十多度的冬天，有時全身仍像劇烈運動後般狼狽，呼吸急促而沉重；也有許多時候，汗水只是細細滲出，像在提醒自己確實活著。這些汗水並不總是情緒的釋放，有時只是日常裡一些真實的存在感。

上午長時間坐在辦公桌前，盯著螢幕處理一封封訊息與各類文件，腦袋被大大小小的事情占據。跑完那幾公里之後，身體像重新被打開了一樣。那些陽光、冷冽的風、落葉、汗水，好像也替上午過度用腦的自己，找到了一點平衡。

跑到辦公室附近時，我會漸漸放緩腳步。在踏進辦公大樓前，先停下來關掉手機裡記錄里程的App。螢幕上的數字停在五公里、六公里或七公里，像替這段中午的旅程畫上一個小句點。

然後我會站在門口，深深吸一口氣。呼吸慢慢沉下來，心跳也逐漸回到平穩。冬天的空氣帶著冷意，卻讓人清醒。推開門走進辦公室，螢幕、電話、訊息與會議重新出現在眼前。下午的工作正等著開始，但經過林蔭大道的幾公里後，再踏進這個熟悉的空間，總覺得自己像被重新整理過一次。那些落葉的沙沙聲似乎還留在腳步裡，而我也帶著安靜的節奏，重新走進下午的戰場。

隨著周次的累積，對我而言，「5421」不再只是一個計畫，反而成為生活的一部分。就像那條林蔭大道，靜靜地延伸在嘉義市，等著我再次踏上去。

隨著天氣愈來愈熱，林蔭大道已經不再是中午合適的跑步地點。儘管勢必要更換地點或跑步時間，但每到中午，我仍不自覺地想往林蔭大道邁去──彷彿這裡的陽光、樹影、落葉與長椅，仍在提醒我，生活可以慢一些，也可以更自在。