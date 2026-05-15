陳彥仲／登山衣著演變小史

當美型時尚吹進登山界

回想我剛加入登山活動的那個年代，山友們普遍的裝扮，如果要找個詞來形容的話，「做工ㄟ人」應該是最精準的。那時，登山服飾強調的是機能性，美觀與否其實不太重要。想當然，款式與顏色不會讓人有選擇障礙，因為根本沒什麼可選。

長年出入山林的登山家，通常練出一身精瘦身材，即使穿上缺乏剪裁設計、簡單樸實的登山衣褲，一樣有型。至於偶爾上山的登山友，比方說，我本人，只能被盡情暴露身材的缺點。原本就不太俐落的身手，在山徑上看起來也就愈發遲緩笨拙。

沒想到，時尚風潮也有吹進登山界的一天。

「山女孩」的出現，應該算是一個顯著的分水嶺，原本中性的登山服飾，開始有了明顯的兩性區別。

「山女孩」一詞來自凡事都講究美型的日本。「山女孩」的主張，是上山的裝扮在都市中也可以自在穿著。在日本，即使是家庭主婦或熟齡男女，也會把自己全身上下打點得如同服裝雜誌中走出來那般恰如其分，才會（敢）走出家門。

於是可以想見，能夠穿到新宿逛街銀座散步的登山衣著，該是如何講究配色、塑造風格、營造視覺焦點，而不是擋風防雨保暖透氣吸濕排汗就好。

流行之外的實用主義者

至於我的登山衣著小史，開端是一件具備高科技透氣功能的防水外套。

這件借來的Gore-Tex男款外套，穿在身上其實頗有近年女性服飾流行的「Boyfriend Style」，下半身穿的是從自己衣櫃挖出來的Nike運動褲，和市面上販售的登山褲一樣寬鬆又防水。這一身穿起來，我覺得自己差不多可以去街頭跳嘻哈了。手套則是挪用掃墓時拔草用的粗布手套，反正一樣都是在山林裡匍匐走跳嘛。那遇到下雨怎麼辦？我的登山老師教我，粗布手套外層再套上吃手扒雞用的塑膠手套即可。

爬完第一座大山，感謝眾山神的庇佑，我還能繼續朝第二座大山邁進，終於下定決心要讓（老公的）錢包徹底痛一回，選購了一件屬於自己的防風雨外套。那是平價登山服飾大賣場還沒進入台灣設點的年代，一般的登山戶外用品店，少有讓人逛到腳痠的規模。向來看慣了少女品牌專櫃的百花齊放，來到這裡，彷彿深山寺院的暮鼓晨鐘，不是黑就是藍不然就灰。

我想，一切都是暗色系及寬鬆版型的錯。於是，我的第三件防風雨外套是正紅色的，雖然後來覺得跟消防隊弟兄制服有撞衫之嫌，但Gore-Tex屬於不易分解的材質，對自然環境有害無益。基於此，不論登山時尚或個人喜好如何多變，小紅帽就是我人生中最後一件風雨衣。至於登山褲，在海外暢貨中心買到平價窄版褲後，Nike運動褲就此功成身退。後來山女孩帶起的「鉛筆腿」風潮，也就是不論上半身塞得多臃腫，下半身利用短褲／裙搭配壓縮褲來營造腿部的纖細修長感，與我對於登山下半身必須耐刮耐磨防潑水的需求不符，對這股流行風，也就免疫了。