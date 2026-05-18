劉書甫／恁遮大間……

花點小錢當作買鄰居關係

螺絲大亨堡是一棟純白色的四層樓長方形建築，屹立在台中東區——昔日著名的小型金屬加工聚落區位內。

產業逐漸轉型精密，並多半外移至近郊的加工區。東區裡，尚留有幾間小工廠、機械加工坊，多半隱身在小巷小弄裡，或街屋民宅的一樓。螺絲大亨堡的前身，也是三棟街屋拼起來的小公司。六年前才在十甲東路上購地興建這棟純白系的「企業總部」。

「恁遮大間（Lín tsiah tuā king）……」是我從訪客或同業口中很常聽到的發語詞，或結尾語。

一句「你們這麼大一間，」然後也沒有接著要講什麼，純粹只是想要語帶恭維，或調侃。恭維的是，做螺絲的，一般人所接觸得到的，就是市區裡的小型五金行。調侃的是，對稍具規模的同業而言，做螺絲的，若不是放機台生產的工廠型態，就是設貨架放庫存的批發型態。因為地價與空間的考量，多半選擇遠離市中心的郊區，建物清一色走鐵皮廠房風。辦公室只是在廠內用輕板材搭起來的一隅木作隔間。像螺絲大亨堡這樣，一大棟純白色垂直走高的醒目建築，搭配巨大的黑色正體公司招牌，矗立在車來車往的大路邊，確實罕見。

我也聽過既不恭維，也不調侃的。

公司正後面住的是阿伯、阿姨與一隻很吵的吉娃娃，以及他們總是穿著全家便利商店制服的兒子。公司興建期間，我過去和鄰居阿伯商借外牆，借我們暫掛一條中華電信的電線。阿伯爽快，一口答應。不料阿姨得知後，跑過來說不行，要按月收取借用租金。

租金？好，沒關係，花點小錢，當作買個鄰居關係。

於是我們每月給一千，給了三個月。

事情沒完。她家四十年以上老街屋外牆瓷磚早已斑剝缺漏，硬要聲稱中華電信施工時弄破他們家的瓷磚，理直氣壯地來跟我們討賠償金。

大家心知肚明她的企圖，還是客氣地找了中華電信的同仁一起了解狀況，請中華電信依程序協調處理，並且禮貌性地多包了個紅包給她。不料阿姨還是不滿意，天天走過來公司「問候」，改口說應該要比照大樓外牆出租，祭出各種話術，要求補收更高額的「廣告費」。

不只是新搬來的鄰居而已

我是儘量避免跟別人吵架的。但面對這樣一位滔滔不絕，但其實只想趁機占便宜的大嬸，我再也客氣不起來了，於是理直氣壯地請她打消那無理的念頭。

兩人的「交叉答辯」進行了幾回，最後她說不過，撂下一句：「啊恁遮大間……」摸摸鼻子離開。

後來，明明和大亨堡的後門就只隔一條巷道的這樣一位鄰居，除了初期又有幾次跑來抱怨弟仔的音樂放太大聲、空壓機還是抽水馬達的聲音太吵之外，就漸漸退到背景去，和我們再沒有什麼互動了。

我猜想，當大亨堡出現在她那棟老街屋前面時，對阿姨來說，我們不只是新搬來的鄰居而已，可能對她來說還是一種象徵：「有錢人」或「大公司」的象徵。當這樣一間「大公司」有求於自己的時候，她或許下意識覺得，終於輪到她能「占點便宜」，向命運討回一點什麼。她表現出來類似「貪」的背後，也許藏著過去不知道從什麼經驗中累積來的心結，認為人生不公平，因而傾向去索取些什麼。

想到這裡，我停下來檢視自己的心。我在我的心中沒有發現任何對阿姨的成見、批判，或負面的觀感。

即便別人向自己丟來一個無禮或無理的言語——例如阿姨得寸進尺的索取——即便別人擲來憤怒，或甚至是惡意時，試著不再被那個憤怒或惡意給立刻激怒、反彈。不再立刻批判起對方的自私或壞心，反而看見對方心中的闕如與防衛。

當必須採取必要的手段來回應或處置以解決事件時，讓自己不是被情緒所驅動，沒有報復，也不必帶有和對方「爭對錯」、「拚輸贏 」的勝負感。畢竟，以憤怒或勝利驕傲的心情告終，實在並不舒坦。

我偶爾從工作中脫離，走到後門曬曬太陽、伸展，會看見阿姨進出活動的身影：拉開鐵門、在門口掃地，站在神明前拜拜，眼神卻一次都沒有望向大亨堡的方向，好像她的前面什麼都沒有。我想走過去若無其事地和她打招呼，一聲自然的招呼，也許會讓阿姨的心中有什麼一直緊繃的東西稍微鬆動，「恁遮大間……」也許會有不一樣的意義。