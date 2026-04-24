小令／無限告解之自我探坑

人生至今的棄坑，亦說探索自我坑，回首時，近乎〈長恨歌〉。

傳家的神龜卜卦組

幼時學過書法，頗有興趣，成年後想再學，從隸書的《乙瑛碑》練起，很快放棄。嘗試轉往以紅豆筆白描觀音，沒想放棄得更快。毛筆仍在，墨汁也一直神奇地沒用完，卻不知下次寫是何時。

曾報名幾期的優人神鼓課程，平日下班夜晚打鼓，打出興趣想加入，最終沒通過甄選，後來也暫停課程。直到某天一時興起找尋鼓棒，發現不知何時已被家中老母當成擀麵棍，截短長度，變成適合她擀麵皮的寬度。一雙鼓棒成一長一短，儲存手機中的鼓譜，不知如何敲擊出最初的心動感。

父親有傳家的神龜卜卦組，是真實的烏龜殼跟銅錢幣，及相關的卜卦輔具，我試過無數次背誦卦象口訣（乾三連、坤六斷……），想學卜卦。

生理上，使用真實的龜殼，其實有很大的心理壓力。龜殼尺寸不小，難以忽視其曾經的生命分量，使我卜卦時常因罪惡感分心。知識上，即使學會如何「裝卦」（有一份專門的排卦表格，用於填寫卜卦的卦象）卻卡在「解卦」。重點在於，解卦時若無足夠的人生經歷，或是看透卦象深度的脈絡，可能會讓結果的詮釋變得非常扁平狹隘。卜卦不靈則已，若靈則一瞬就影響求學工作健康等人生大問，所需承擔的心理重量不容小覷。最終，京房易卦的講義收在抽屜深處，亦不確定自己哪天能解放神龜，笑看人生。

有幸接觸到傳授鄭子太極的老師，從五禽戲學起，揣摩拳經拳論的心法，跟了幾期課，終於進入三十七式套路，甚至到渴望拜師要認真傳承的地步。終究沒拜師，沒能融入進生涯規畫，身體也很久沒動了，剩下十六字訣仍在心中，反倒是當初一起去學的伴侶，至今都在反覆練習套路。

掘入各式卡牌新坑

現有許多課程可網路報名，甚至是操作類型。我曾感受過頭療紓壓的益處，也想自己在家進行，報名網路課程後收到講義與材料包，看了幾次影片，彷彿有看就學到一樣，結果也沒按照步驟幫自己頭療紓壓，到底太懶還是手痠，無從得證。講義跟輔具默默生灰。

學過一段時間的陶，下班後忘情做陶到很晚，教室離家略遠，成了上課的心理障礙。儘管老師也體貼地讓我把土帶回家去做。我帶著老師切給我的一大塊陶土，在家跟伴侶各做了個小缽，回教室素燒，再找時間去上色。兩個小缽成為家中的肥皂盤，我們都很喜歡，但土還剩很大一塊，幾乎跟一開始的時候一樣大，且忘記噴水保濕，放到現在已硬成磚塊。

學完香道後不久確診肺炎，喪失嗅覺好長一段時間。回顧過往看到香道具時，曾熊熊燃燒過的熱情，竟不剩半點灰。香爐香盤皆可改當花器使用，唯獨打香篆用的銅製器具尚無去處。嗅覺緩慢復元至今，不再有焚香或打香篆的興致，最多只用打火機一秒點燃朋友從日本帶回來贈與的線香。

初入礦坑時，沉溺於觀看賣家直播，介紹礦物如選手般輪番出場，還得跟其他同在線上的買家相爭搶購。下單後才冷汗直流地去跟家人報告，剛剛做了什麼好事，令人魂不守舍而錢包魂飛魄散的好事。等礦物寄到家裡早已忘記產地跟礦種名稱，連價格一併忘光。

意識到買不了那麼多礦物，自作聰明地改買礦物牌卡，結果是掘入新坑，瘋狂愛上各種漂亮牌卡，除了塔羅、雷諾曼之外，各式各樣的天使、女神、冥想、植物、礦物牌卡都有，簡直不像抽卡，更像抓周。我深愛其中的一款茶葉占卜卡，沒用在占卜，只用在一次短詩創作的實驗工作坊。最後買的是觀音菩薩靈感聖籤，因逛書店時被迷住，抽過一次，實在太準而不敢隨便再抽。有事還是乖乖去家附近的廟宇問籤，牌卡變成藝術欣賞而束之高閣。

還有許多坑無法細數告解，而我仍在探索自我的漫漫長路上。