周小速／終於，為自己換了一雙鞋

這件事，從去年開始想，現在才做到。

去年五月，和相交數十年的大學摯友相約到九份宿遊，提前為自己慶祝母親節。那兩天剛好下雨，我們三人披上雨衣，吃米粉湯、芋圓，上茶館、逛博物館，就像學生時代一樣，開心共遊。

晚上到了民宿，我脫下濕透的品牌運動鞋，開始晾起襪子，這才想起整天泡在雨水中的雙腳。關心詢問友人，才發現她們的腳都沒被浸濕。原來，已習慣健行或出遊的她們，買運動鞋重視功能，會選擇稍貴一點的Gore-Tex防水材質。

我這才恍然大悟，經過這些年成家立業、看子女成長後，她們已長成另一種族群──經濟穩固，在生活細節上很懂得照顧自己。而我，卻還停留在買東西時以顏色、樣式及價格為優先考量，就像學生時代一樣。

隔天鞋襪未乾，我只好穿著在九份街上買的室內拖鞋繼續行程，直到上了回台北的公車，才默默地將濕潮的鞋襪再度穿上。那天在公車上，我就想著我也要買一雙防水的運動鞋。怎奈回到家，看著鞋櫃裡還堪用的五顏六色運動鞋，心想還可以再等一陣子吧。

於是出遊健行，不敢風雨無阻。上次九份的教訓，我一直記著。走在路上，若遇到下雨，就立刻找地方遮蔽，或乾脆提早回家。

直到前兩天，陪子姪輩去買運動鞋，看到防潑水材質，才想起該買一雙實用型的了。這才驚覺，原來照顧自己不難，只是在過去繁忙的幾十年當中，對生活，總覺差強人意就好，卻忘了給自己一點溫柔的對待。有了新鞋，現在外出，就算天氣不好，也可安然走在路上。下次出遊，我要跟老同學一起，開開心心地風雨無畏了。