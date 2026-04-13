陳右明／在冬日裡，走進南方的春天

冬天這個詞，在南部有時顯得有些名不副實。

那天在美濃湖畔，陽光明亮得近乎慷慨。才剛下車沒多久，外套便成了多餘的存在。空氣裡沒有寒意，只有微微的暖，帶著南方特有的乾燥與通透。若不刻意提醒自己時序已入冬，幾乎會以為是初夏的某個上午。

湖邊有人靜靜垂釣。釣竿斜斜地伸向水面，線的盡頭沒入湖中，沒有聲響，也沒有急躁。幾位釣客彼此隔著恰到好處的距離，各自沉在自己的安靜裡。時間在這樣的畫面中似乎變得緩慢，像湖水本身一樣，輕輕地流動著。

零零星星的遊客沿著湖畔步道散步。有人低聲交談，有人只是並肩而行。腳步不快，語氣不高，一切都被這片開闊的水域自然地柔化。遠遠近近的笑聲，偶爾隨風飄來，又悄悄散去，不留痕跡。

步道旁，一攤古早味飲品的小車靜靜停駐。透明的玻璃桶裡，冬瓜茶與仙草在光線中呈現出樸素而誠實的色澤。這樣的天氣，喝一口冰涼，竟是說不出的貼切。甜味溫和，寒意清晰，從喉間一路向下，替燥熱的身體帶來一瞬的安定。那種透心涼的感覺，不只是溫度的下降，更像是某種久違的舒展。

湖畔之外，是大片的田野。稻子剛剛長出不久，約莫十公分的高度，嫩綠得幾乎發亮。風吹過時，細小的葉片微微擺動，像一層極輕的波浪。這樣的綠，在冬日裡顯得格外動人，帶著尚未被時間觸碰的純淨。

不遠處的花海，則是另一種熱鬧。色彩在田間展開，紅的、黃的、紫的、白的，層層交錯。遊客們在花間穿梭，蹲下、站起、轉身、後退，從各種角度捕捉那一瞬間的美。快門聲此起彼落，卻不顯喧鬧，反而像是人與季節之間某種默契的對話。

而我只是沿著湖邊慢慢走著。

美濃山在一側靜靜展開，山腳下的空氣比城市柔軟許多。微風徐徐吹來，帶著水氣，也帶著草木的氣息。沒有目的地，也沒有需要趕赴的事情，只有腳步與呼吸彼此對齊。

就在這樣的片刻裡，我看見了那條蛇。金黃色的身影安靜地橫過視線，不慌不忙，是這片土地理所當然的一部分。牠的出現沒有戲劇性，反而近乎平淡。人與另一個生命短暫地交會，然後繼續各自的路。

那一瞬間，我忽然意識到，所謂的美好，往往並不來自於什麼特別的事件，而是來自於人終於慢下來，足以看見原本就存在的世界。

在美濃湖畔，冬天退得很遠。

留下的是光、是風、是水，是新生的綠，還有那些不需刻意便能感受到的安靜。能在這樣的地方散步，靜靜地看，靜靜地想，靜靜地寫字，本身便是一種近乎奢侈的幸福。

有些季節，存在於日曆；有些季節，存在於心裡。那一天，在南方的冬日裡，我彷彿走進了一場不聲張的春天。