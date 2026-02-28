老瓶子／享受夕陽之美

有天去淡水，一夥人非要等到夕陽下山才肯歸家，因為淡海夕照挺有名，難得來了一趟，定要待到紅通通的夕陽出現，注視滿天霞光消逝才甘願。所謂「夕陽無限好，只是近黃昏」用來比喻人類老死之必然，但老年期是否也能如夕陽之美好呢？

最近照鏡子，發現單眼皮多道摺痕，變成一直嚮往的雙眼皮，可能是年紀大眼皮下垂造成的結果；老媽也發現，從青春期困擾她的狐臭問題，年紀大後自然消失，上網查為「頂漿腺的分泌功能會隨著身體機能的下降而減緩」；更別提令女性不適的生理期，更年期後自動停經，「老」未必全是壞事！

年近六旬後，多數人經濟都有一定基礎，孩子獨立，自己也退休，「人生從來沒這麼輕鬆！」友人表示。

真的，從懂事以來就被逼著在學習的道路上披星戴月，出人頭地；畢業後又在工作與婚姻上承載不可推卸的責任。人生何處不拚搏，能歇口氣的，只有在老年時期！

在名人示範下，「終身工作」、「退而不休」蔚為風尚，認為即使從職場退休，也要創造另一個天地，或委婉地說「去做自己真正感興趣的事」，生活才算充實！

因此決定退休前，經常被問：「退休後要幹嘛？」還真沒啥偉大的計畫，有位同事說得好：「退休還想要工作，那就別退了！退休後只想吃喝玩樂，每天睡到自然醒。」畢竟，老了是人生唯一可光明正大耍廢的時光。

也有人「想不開」，一位朋友資產數億，每月收入近百萬，想環遊世界卻放不下手邊的工作，本想六十歲退休，又捨不下豐厚的工作所得，夫妻倆自動延退十年；另一位長輩生意成功卻省吃儉用，最大的心願即是住漂亮新房，然而精打細算下，只願買可能都更的老房，儘管家財萬貫，結果一輩子住破房，待人走後數年，這才都更成豪宅。

許多人忽略「康健有時，壽命有限」的事實，年輕時努力累積資產，也別忘了放自己一馬，趁能吃能喝、能走能跳時，享用一下世間美好的事物。在晚年，別再省了，列出人生清單，寵愛自己，讓人生最後階段堪比美好的夕陽。