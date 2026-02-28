森森／長照紀錄表沒寫到的事

在居家服務長照機構擔任督導員期間，幾乎每天都會聽到居服員回報個案狀況，以及與個案的互動情形。

一天下午，張姊剛從個案家返回公司，就很興奮地說：「督導，我今天跟彭老師（對個案的稱呼）跳國標舞。她跳起舞來，精神好得很呢！」原來，當天張姊陪彭老師整理舊相片，發現她以前參加過國標舞比賽，正巧張姊過去就是教國標舞的老師，於是兩人有了不同於往日的互動。

依照制式的評估內容，長照個管師通常只會記載與疾病、失能及家庭相關的狀況，很少會去了解他們過去的興趣或專長，畢竟不是要寫履歷或面談紀錄。但其實長照居家服務的精神，正是希望協助個案盡可能維持日常生活，並保持心情愉快。會申請長照服務的長輩，尤其像彭老師這樣的人不少，由於獨居且身體功能退化到會影響日常活動，許多長輩因此開始退縮，導致心情愈來愈鬱悶，進而加速了身體功能的退化。

不過，經驗告訴我，在這些長輩的心中都有個隱藏的開關，可以打開他們曾有過的美好回憶、榮耀或夢想。他們多半不會主動述說自己的故事，不知是不願回憶，或是怕別人不想聽。可當有那麼一個機緣，隱藏的開關被啟動時，就會看見長輩臉上露出快樂的笑容，眼神閃出一絲難得的光芒；這讓我們不得不相信：悲傷和痛苦都會淡去，但美好的記憶永遠不褪色！