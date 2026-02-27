吳驊宸／老師的午後驚喜
身為一名在學生眼中有些嚴格、綽號為大boss的老師，我的日常大多在堆疊的作業與規矩的叮嚀中度過。然而，那天午後的一段插曲，卻在我心底留下了意外的美好。
歡樂的下課時間，一名學生忽然跑進教室，神祕地攤開掌心。在那小小的手心裡，躺著一株色澤翠綠、有著四片心型葉子的酢漿草。「老師，我在花圃發現了這個！送給你，這代表幸運喔。」他眼神閃爍著發現寶藏的光芒，語氣純真不帶一絲雜質。
逛書店
在植物學中，四葉草是難得的變異；在教育的現場，這是孩子對老師最直白的信賴與祝福。那一刻，我原本為了課程進度而緊繃的神經瞬間放鬆了。看著那株被視為幸運象徵的小草，感動在心頭蔓延。原來在學生心中，即便我平時再怎麼不苟言笑，他們仍願意將這萬中選一的驚喜與我分享。
後來，那株四葉草被我做成書籤夾進筆記本裡，每當感到疲憊，就想想孩子奔向我的神情。能在平凡的教職生涯中，收穫一顆溫暖而柔軟的心，這是多麼的幸運。
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。