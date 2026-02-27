吳驊宸／老師的午後驚喜

身為一名在學生眼中有些嚴格、綽號為大boss的老師，我的日常大多在堆疊的作業與規矩的叮嚀中度過。然而，那天午後的一段插曲，卻在我心底留下了意外的美好。

歡樂的下課時間，一名學生忽然跑進教室，神祕地攤開掌心。在那小小的手心裡，躺著一株色澤翠綠、有著四片心型葉子的酢漿草。「老師，我在花圃發現了這個！送給你，這代表幸運喔。」他眼神閃爍著發現寶藏的光芒，語氣純真不帶一絲雜質。

在植物學中，四葉草是難得的變異；在教育的現場，這是孩子對老師最直白的信賴與祝福。那一刻，我原本為了課程進度而緊繃的神經瞬間放鬆了。看著那株被視為幸運象徵的小草，感動在心頭蔓延。原來在學生心中，即便我平時再怎麼不苟言笑，他們仍願意將這萬中選一的驚喜與我分享。

後來，那株四葉草被我做成書籤夾進筆記本裡，每當感到疲憊，就想想孩子奔向我的神情。能在平凡的教職生涯中，收穫一顆溫暖而柔軟的心，這是多麼的幸運。