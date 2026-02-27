揭維邦／三位高中生，點亮整個實驗室

人在校園中，日子過得飛快，轉眼又到了科展備賽期間。老實說，身為中學教師，平時嘮嘮叨叨地做著老牛拉車的工作，帶科展還得每天操心實驗細節、家長期許、學校考評，真是「科展！科展！多少紛紛擾擾假汝之名以行」。

但「發光蛋」不一樣，它是一個驚喜的故事。

親眼見證細菌發出幽光

一切起因於三位高中生，他們靦腆地來到生物教室，向我提出研究發光菌的構想。容我先說明一下，在我的生物實驗室裡，採集發光菌這事已經好多年沒有進展，在自己都不看好的情形下，冒險就此展開。

經過不斷地努力與反覆的驗證，我們發現市場上的漁獲常經過水洗、冷凍、運送及冷藏等過程，難怪體表發光細菌被消滅了大半，一直採集不易。當學生們改變策略，果然沒多久就從新鮮釣獲的沙梭魚身上，成功地分離出發光細菌。

他們開心地在培養基上寫了「新年快樂」的發光字樣，送給指導老師。在辛苦陪伴學生後，收穫如此幸運的結果，並親眼見證細菌發出的幽光，如何照亮學生們炯炯有神的目光，這是發光蛋給我的第一個驚喜。

在中小學校園中，細菌課程的門檻極高，菌種鑑定的代價不低。剛好，海洋發光細菌在物種鑑定上提供了很便利的巧門，僅用肉眼辨識發光與否，即能鑑定達到「屬」的層級。然而，緊接著的細菌培養基相當昂貴，仍舊是一座無法跨越的巨大障礙，極需要克服。於是，我開始積極嘗試針對培養基中的成分，尋找低價的取代品，並開始新一輪的廣泛測試。這番付出很快迎來了捷報，培養基中的酵母萃取液，被輕鬆地以便宜的健素糖取代。

科展是現代版健素糖？

健素糖是四十年前台灣小學免費發放的營養補給品，那種特殊的口味，就算在沒有任何零食的年代裡，依然是非常可怕的味道。我記得當時班上會把老師發下來的健素糖當成整人玩具，要倒楣的同學負責吃完全班的分量，好讓老師能滿意交差。

四十年後的台灣，想想中小學科展不也是一種現代版的健素糖？大人說是很重要的補給品，但小朋友想到卻個個臉色發白。不過，無論如何，健素糖成功取代一部分專業的培養基，這是好的開始，師生振奮，接下來我們要挑戰培養基中牛肉抽出液的取代了。

在反反覆覆測試的過程裡，我感覺自己化身成討人厭的點子王，一下子提議試一試A，一下子建議試一試B，沒完沒了地亂試。可憐的學生很快變成實驗室裡忙碌的無頭蒼蠅，來來回回應付著老師的點子，月曆上的紅字一個個消失，假日都在往返學校的路上。

直到有一天晚上，收到學校的緊急通知－－有人在生物實驗室跳樓了！我驚慌地想，我終於玩完了。

教人不可置信的發光蛋

霎那間覺得世界要毀滅了，過去多年的打拚已煙消雲散，自己將成為過街老鼠。為什麼要輕生呢？我又懊惱又不解。還好，後續傳來更多消息，事件主角並非學生，且很幸運地及時由學校行政人員發現並成功阻止。騷動的校園又恢復了往日的平靜，阿彌陀佛！

同一時間，實驗室也傳來訊息，原來添加生雞蛋的蛋白就能讓細菌盡情發光，隨文附上不可置信的發光雞蛋相片。我對著螢幕大吼大叫：「太幸運了吧！」我們是真的很好運，好運到連蛋價飆升的災難都躲過了。用市價五塊錢的雞蛋加上健素糖完成發光蛋，這就是第二個驚喜。

只是，故事的最後出乎眾人預料，我們的科展成績並不盡理想。但我依然幻想著，有天自己可以載著一籃雞蛋展開旅程，向全台灣中小學推銷我們的海洋資源，輕輕鬆鬆地示範發光蛋，向各地的小朋友講述三位高中學生如何在校園裡實現了遙不可及的夢想。